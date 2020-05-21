【瑞幸咖啡造假】被要求退市股價暴跌　內媒再揭涉用過期食材待客

在美國納斯達克上市的中國概念股「瑞幸咖啡」在上月發公告承認有「做假帳」，公司自去年第二季度到第四季度期間有偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣．下同）。 有內地傳媒近日就披露，瑞幸咖啡除了財務造假外，還有使用過期食材的問題。

李先生指瑞幸咖啡使用過期食材的問題很普遍。（影片截圖）

李先生與客服溝通時，對方承認是使用過期原料。（影片截圖）

報道引述一名自稱是前瑞幸咖啡店長的李先生（化名）爆料，指瑞幸咖啡為盈利會使用過期原料製作飲品，情況非常普遍。李先生又稱，本月初在瑞幸咖啡購買一杯飲品，結果當天晚上就開始腹瀉。事後與相關的區域經理溝通後，對方就承認確實使用過期原料，並稱門市已遭警告。最終，李先生獲賠價值200元的購物卡。

李先生更稱，瑞幸咖啡使用過期食材的問題很普遍，「因此公司現在要求就是要盈利，現在原料控制損耗非常嚴格，以前物料到期了，肯定要扔掉了，但現在報損少了。」

值得一提是，瑞幸咖啡已接獲納斯達克交易所要求退市的書面通知，對此瑞幸咖啡董事長陸正耀直言，官方不待最終調查結果就要求退市的做法是出乎意料，深感失望和遺憾。瑞幸咖啡回覆指計劃就此舉行聽證會，有結果前仍繼續上市。

瑞幸咖啡在當地時間周三（20日）起復牌，受退市消息影響，開盤後股價繼續暴跌，跌幅一度接近一半，當前市值已蒸發超過110億美元。

（綜合報道）