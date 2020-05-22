【兩會2020】中國今年不設經濟增長目標　

人大會議今早開幕，國務院總理李克強宣讀工作報告時指出，面對全球疫情及經貿形勢不確定大，預料中國在發展上面臨難以預料因素，並無提出今年經濟增長目標。

李克強於工作報告內指出，沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。這樣做，有利於引導各方面集中精力抓好“六穩”、“六保”。“六保”是今年“六穩”工作的著力點。守住“六保”底線，就能穩住經濟基本盤；以保促穩、穩中求進，就能為全面建成小康社會夯實基礎。

他又指出要看到，無論是保住就業民生、實現脫貧目標，還是防範化解風險，都要有經濟增長支撐，穩定經濟運行事關全域。要用改革開放辦法，穩就業、保民生、促消費，拉動市場、穩定增長，走出一條有效應對衝擊、實現良性循環的新路子。

擬發行１萬億元抗疫國債

他又指出今年內地赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1萬億元（人民幣‧下同），同時發行1萬億元抗疫特別國債。明言這是特殊時期的特殊舉措。上述2萬億元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留挪用。

他又指出要大力優化財政支出結構，基本民生支出只增不減，重點領域支出要切實保障，一般性支出要堅決壓減，嚴禁新建樓堂館所，嚴禁鋪張浪費。