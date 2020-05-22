兩會│李克強工作報告：建立健全特區維護國安法律制度和執行機制

十三屆全國人大三次會議今日（22日）早上在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克強發表工作報告，議程包括審議《健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》。 工作報告涉及港澳部分提到，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任，支持港澳發展經濟，改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

十三屆全國人大三次會議開幕會現場。（01直播截圖）

2019年報告重提「港人治港」、高度自治

去年李克強發表的工作報告，涉港部份提到，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和《基本法》辦事，全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。他又指，支持港、澳抓住共建一帶一路和粵港澳大灣區建設的重大機遇，全面深化與內地互利合作，堅信香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步，一定能保持長期繁榮穩定。

2018年提「推進民主」

2018年的工作報告，提到要繼續全面準確貫徹「一國兩制」方針、嚴格依照憲法和《基本法》辦事，並支持港澳融入國家發展大局，深化內地與港澳地區交流合作，「堅信港澳定能與祖國內地同發展，共繁榮」。報告提到支持港澳「大力發展經濟，持續改善民生，有序推進民主，促進社會和諧」，但刪去「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的字眼。