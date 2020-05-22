【業績會重點】張勇：阿里雲兩大增長潛力　「雲的時代剛剛開始」

阿里巴巴（9988）公布上季業績，顯示阿里雲全年收入增長58%，達到400億元（人民幣．下同）。

董事會主席兼首席執行官張勇在業績會議表示，阿里雲上財年達到400億元的里程碑，不認為阿里雲增長會放慢，「相信雲的時代才剛剛開始」，並指出有兩大增長潛力：一是「上雲」已成所有行業共識，若看中國雲服務的支出，料雲的滲透才剛開始；二是產業互聯網上，雲已不止是基礎設施，最重要是幫助企業上雲後，運用好大數據和算法，為企業經營帶來增量，而不僅只是節省成本。

張勇指，不同國家和業界對雲有不同定義，阿里雲提供是雲加智能的服務，不單將流量上雲，亦追求雲產品的使用和增長，為企業帶來增量價值。他又說，中國跟海外雲服務最大區別，是海外生態已非常成熟，而中國才剛剛開始。

疫情改變生活方式

被問到疫情下看到的最大改變，張勇指，除了看到生鮮食品的消費增加，亦看到消費人群的變化，如不太會上網的老人或新消費者，也學會上網購物，認為疫情深層的改變了人們的生活方式，包括工作、學習，如旗下釘釘有強勁增長，正因疫情期間讓更多人可以遠程辦公、教育學習，他相信疫情過後，這趨勢會延續。

中國市場GMV下財年增加1萬億

阿里定了下個財年收入達6,500億元的目標，為首次定下全年目標。張勇指，阿里全生態GMV已達到1萬億美元，其中，中國零售市場GMV達6.5萬億人幣，「如果沒有受到疫情影響，本季還會更好」，故有信心在新財年，實現中國零售市場GMV增加1萬億人幣的目標。

阿里巴巴集團首席財務官武衛指，阿里面對多個不確定性，包括疫情會否爆發第二波，疫苗何時成功研發，地緣政治因素等，下財年指引是使用合理假設。另外，對於美國參議院通過一項針對中概股的法案，她指阿里審計核查嚴謹及高度透明，而信任是阿里的核心價值，未來將持續發展業務，及為投資者、企業和消費者創造價值。

張勇：低端市場還有進一步用戶增長潛力

去年中國零售市場增長的7,000多萬用户當中，有70%是來自於低端市場。張勇指，看到低端市場還有進一步的用户增長潛力，現時中國零售市場的7.8億多年度活躍用户，其中有來自低端城市和甚至農村的，現在已覆蓋了45%的這類地區的人群，但仍看到還有很多的人群，可以進一步覆蓋，把他們變成消費者，發展數字經濟。

不把直播帶貨看成獨立業務形態

對於直播帶貨的新趨勢，會否影響電商平台的盈利，張勇指，直播帶貨已經成為一種重要的新銷售方式，愈多愈多KOL或名人也開始進入這個領域。從零售角度來看，它本質上是一種銷售方式，無論KOL或名人，最終是扮演的都是一個銷售員、推廣員的一個角色，賺的是銷售佣金。

長期來看，這樣的方式，最終還要看整個商業價值，一次性或大批量銷售，帶來的用户能夠沉澱下來，在長期的用户生命週期內運營，否則從商家的角度，付出大額推廣成本，並不能持續。他指，阿里巴巴優勢是一個綜合性的市場平台，有多樣化的用户參與，用户互動場景和銷售方式，不把直播帶貨看成一個獨立的業務形態和銷售形態，而是看成整體消費者運營的一部分，最終幫助商家獲得長期的價值實現。