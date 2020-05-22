阿里巴巴Non-GAAP淨利潤按年升11%　訂下財年收入6500億人幣目標

阿里巴巴（9988）收市後放榜，截至3月底止第4財季，Non-GAAP（非通用會計準則）淨利潤222.87億元（人民幣．下同），按年增長11%，按季跌52%；股東應佔溢利為31.62億元，按年跌88%，主要由於投資損失。

季內，收入按年增長22%，至1,143.14億元，超分析師預期。其中，阿里雲收入按年升58%，至122.2億元。

截至3月底止12個月，中國零售市場年活躍買家7.26億，較上季增1,500萬。其中，今年3月移動月活躍用戶8.46億，較去年12月增2,200萬。

本財年GMV超1萬億美元

截至3月底止財年，收入5,097.11億元，按年增35%。GMV（總商品交易額）為7.053萬億元（1萬億美元），包括中國零售市場GMV錄6.589萬億元，和跨境及全球零售市場和本地生活服務GMV。

本財年，股東應佔溢利為1,492.63億元。Non-GAAP淨利潤1,324.79億元，按年增長42%。自由現金流為1,309.14億元，按年增25%。

按本港周五收市價198.2港元計，市值為42,537.2萬億港元，即最新市盈率為26.1倍，Non-GAAP市盈率為29.4倍。

下財年總收入料超6,500億人幣

阿里巴巴集團首席財務官武衛表示，疫情導致經濟活動減少，但在中國零售業務堅實發展及雲計算收入強勁增長的推動下，年度收入仍超越年初給出的5,000億元指引。

他指，雖然核心商業業務1月末受疫情負面影響，但3月份已經開始穩步復蘇，基於當前國內消費及企業數字化的看法，預計2021財政年度總收入會超過6,500億元，為阿里首次訂全年目標。按此計算，阿里料下財年收入可按年增長27.5%。

2036願景：服務全球20億消費者

阿里亦定下2036年願景，指要服務全球20億消費者；幫助1,000萬家中小企業盈利；及創造1億就業機會。