Smartone5G 月費計劃出台　數據可最多儲存500GB

數碼通（0315，SmarTone）今日，發表5G網絡月費計劃詳情。5G月費計劃的價格為80GB數據，收費398元，若增加80元更可享有無限5G流動數據。客戶可以在8 月 30 日前申請，將贈送額外20GB 5G 本地數據，並且每月有 2GB 的大灣區數據及內地號碼。同時，SmarTone的為客戶提供流動數據儲存服務，客戶可以把每月用不完的5G流動數據儲起，本地數據最多可儲500GB，而大灣區數據則可以最多儲10GB。客戶更以按自已的需要以120元的價錢購買 SIM卡。

同時，SmarTone又推出上台買5G手機的優惠。若客戶購買指定型號的5G手機，可獲2100元折扣，而首四個月的月費需$298及享有100GB的5G本地數據。而SmarTone又為客戶提供最多儲8個印花，每個印花價值$200的服務，供客戶日後購買其他5G手機之用。

SmarTone提供流動數據儲存服務，客戶可以把每月用不完的5G流動數據儲起，本地數據最多可儲500GB（SmarTone提供）

期望明年中5G網絡可覆蓋全港

SmarTone指，目前服務已覆蓋大部份香港的熱門地方，當中包括有ICC，IFC，APM，海港城等的商場及大型基建設施。同時，本港已有約70%地的方有5G 網絡覆蓋。SmarTone期望，在明年中覆蓋量可達至全港。又透露，會在未來數星期內完成港鐵沿線的SmarTone 5G服務。

被問到，今次5G技術設備供應商為何不考慮使用華為。SmarTone稱，考慮5G設備供應商時會以供應商的能力及價格作首要考量，但亦不排除未來會與其他5G設備供應商合作的可能。