Smartone 終於有 5G Plan！無限Plan與四大電訊商比較邊個最抵？

香港的 5G 網絡早前陸續啟用，各大電訊商都已經推出了專屬的 5G 月費 Plan，唯獨香港的 Smartone 數碼通在此前一直未有透露月費及服務詳情。 不過今日（5 月 26 日）他們就進行了 5G 服務的記招，並宣布由即日起可以提升上 5G Plan，在價格方面更相當有競爭力，即時睇睇 Smartone 與各台在 5G 網絡上的分別。

即日覆蓋七成香港用戶、率先加入港鐵站內 5G 連接

Smartone 方面表示，由 5 月 26 日下午 4 時起可以讓客戶登記並即時提升上 5G 網絡，初推出時已經覆蓋了香港的 7 成用戶人口，預料在 2021 年可以達到全面覆蓋。

頗為令人驚喜的，是 Smartone 方面表示已經與港鐵進行洽談，在未來數星期以至數月間，Smartone 的 5G 網絡都可以覆蓋港鐵的站內區域，事成的話或許可以領先其他電訊商對手在地下「插旗」。

Ericsson 獨家 DSS 技術

過往在網絡升級的時候，電訊商、包括 Smartone 有用到 Re-Farming 的程序，清空舊頻譜後再進行升級，過程中其實削減了現有用戶的可用資源。

但可能不少人都知道 Smartone 有別於其他電訊商，所用的網絡設備由 Ericsson 提供，而其中 Ericsson 獨家採用了名為 DSS（Dynamic Spectrum Sharing）的技術，就可以做到同一網絡內讓 4G／5G 的網絡資源並存，基站在偵測到用戶的手機可以 5G 連線時，會即時編配 5G 資源，中間的時延僅 1ms 左右。

首間有「無限 5G」數據玩法

月費方面，Smartone 都比較特別，表面上只有＄398／80GB 一個月費選擇，但在 8 月 31 前上台／升級就額外加送 20GB 本地數據，即 ＄398 有 100GB 數據使用。

按此價格用量比例，Smartone 的 5G 月費 Plan 與 csl. 大約看齊，不過 Smartone 方面就加入了「無限數據」的玩法，只要在現有月費上再加＄80，即可以於用完 Plan 內數據後繼續享有無限 5G 數據，只不過就會限速至 5Mbps、即 5G 理論值的 5％ 左右，只能算是不斷網任用，但就未能保持高速傳輸。

各台 5G 月費內容比較

四大電訊商、五台 5G 月費及內容簡略（按圖放大）：