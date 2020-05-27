中國規模以上工業企業利潤　首4月按年跌27.4%

國家統計局公布，4月份規模以上工業企業實現利潤總額4,781.4億元(人民幣．下同)，按年跌4.3%，降幅比3月份收窄30.6個百分點。今年首4月，工業企業實現利潤總額1.26萬億元，按年跌27.4%，跌幅比今年首3月收窄9.3個百分點。

首4月，41個工業大類行業中，5個行業利潤總額按年增加，36個行業減少。煙草製品業利潤總額增長22.6%，農副食品加工業增長20%，電腦、通信和其他電子設備製造業增長15%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降60.4%，石油和天然氣開採業下降56.4%，汽車製造業下降52.1%，通用設備製造業下降17.6%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。

國統局：企業盈利形勢仍不容樂觀

國統局工業司高級統計師朱虹表示，隨着統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實落地，經濟社會秩序進一步恢復，工業企業產銷加快，利潤狀況顯著改善，4月份，工業企業利潤降幅大幅收窄，但首4月份累計看，工業利潤降幅依然明顯，企業盈利形勢仍不容樂觀。

朱表示，雖4月份工業企業利潤狀況改善明顯，但受市場需求尚未完全恢復、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業累計利潤仍現較大降幅，盈利形勢不容樂觀。下階段，在抓好常態化疫情防控的同時，積極貫徹落實各項援企助企政策，穩住經濟基本盤，促進工業經濟回升向好。