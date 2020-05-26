新冠肺炎｜鍾南山稱內地復工復課後無大問題　香港適時放寬關口

新型冠狀病毒肺炎去年底率先在武漢爆發，至今年3月演變成全球大流行。「沙士專家」、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山上周警告，中國或再面臨第二波疫情爆發。不過他最新接受訪問時表示，全國各地包括廣東省復工復課之後問題不大，形容現階段是「摸著石頭過河」，又指香港在今次抗疫工作做得漂亮，加上港正面臨很大的經濟問題，現時適時放寬對內地及澳門的關口管制，三地只要建互認的健康制度，便可豁免過境客檢疫。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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食物及衞生局局長陳肇始早前提及，粵港澳三地正商討檢疫互認制度，免三地旅客檢疫期，惟未有落實日期。鍾南山接受《南華早報》訪問時認為，香港的抗疫工作做得漂亮，與17年前沙士時大相逕庭，香港可與內地及澳門建一個互認的健康制度，令過境旅客未必須在港檢疫14日，他又指香港現時面臨很大的經濟問題，目前是合適時機放寬檢疫。

吉林本土病例持續增加 鍾南山：全國復工後無大問題

鍾南山上周警告，中國爆發第二波疫情的危機愈來愈大，提醒各人不應掉以輕心，但他在今次訪問時則稱，內地包括廣東省在復工復課之無均無大問題，形容抗疫工作是「摸著石頭過河」。

內地日前曾錄得全國零確診，惟吉林市自5月初起持續錄得近50宗本地病例需封城，吉林市民不准前往北京，而湖北武漢市的全民病毒檢測篩查，於5月14日至23日10天內，有657.4萬人次接受檢測，共發現218名無症狀感染者。

港抗疫有成果 歸功社交限制及戴口罩

鍾南山在訪問中提到港大一項研究發現，一個訪武漢的家庭除了戴口罩的稚女外全家中招，提供了早期的重要證據，證明病毒可人傳人。

他又指香港抗疫工作有成果，歸功於各項社交管制，以及要求市民戴口罩的措施，部份措施近乎與內地同步、甚至更早推出。檢疫方面，除做鼻咽拭子病毒檢測外，亦配合深喉唾液測試，他讚揚香港今次抗疫做得很好。