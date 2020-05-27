港交所李小加﹕與MSCI合作　讓香港成投資亞洲首選市場

香港交易所（0388）與MSCI簽訂協議，獲對方在未來10年授權，於香港推出一往系列MSCI亞洲及新興市場指數期貨及期權產品。港交所行政總裁李小加於網誌內指出，這反映出港交所連接全球的國際化戰略，邁出重要一步，反映出香港資本市場的「貨架」更琳琅滿目，在香港尋找投資機遇的全球投資者，將擁有更豐富投資及風險管理工具。

李小加指出，今次即將引入的香港MSCI亞洲系列指數產品，包括36隻指數期貨及1隻期權，有關產品可以目前港交所的股票﹑股指期貨及期權產品形成強互補，為全球投資者提供一個「一站式」投資亞洲的最佳市場。在過去10年，基於有關指數系列同類產品一直在亞洲其他市場交易。今日獲得未來10年授權，讓這一系列產品落戶香港，再創輝煌。

港交所指出，近年已大力發展股票衍生產品及結構性產品的努力已初見成效，已擁有全球最活躍的結構性市場及亞洲（除日本外）最大的ETF市場，在過去5年，衍生上品市場規模增長50%。

他指出港交所指出，目前「貨」已夠豐富，但主要來自內地及香港，「洋貨」品種不足，因此在2019至2021年三年戰略計劃中，提出立足中國﹑連接全球及擁抱科技三大戰略，希望通過創新及攤抱科技，讓香港貨架擺上日益豐富的中國貨﹑亞太貨及國際貨，讓港交所更國際化，讓更多來自內地及國際的資金參與，形成良性循環及互動，不斷提升港交所競爭力，連接中國與世界。

落戶香港不獨是對港投下信心票

李小加指出，一直以來香港是資金進入內地市場的跳板，可是提供的東南亞產品較少，較少資金將香港視為投資亞洲其他國家門戶，通過引入MSCI亞洲系列指數產品，香港不再只是一個內地市場，而是投資亞洲的首選市場。

他指出港交所與MSCI的全面合作有助於市場各方積極應對「逆全球化」帶來的風險和挑戰，也為香港在全球金融體系中更好地發揮國際金融中心作用，為進一步連接中國和世界創造了條件。尤其在香港今天的特殊時期，這次MSCI亞洲系列指數產品選擇落戶香港，不僅是對香港交易所投下了「信心票」，更是對香港作為國際金融中心的實力和潛力投下了「信心票」。