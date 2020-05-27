《彭博》﹕內地資金以歷來最快步伐撈港股　成股市穩定之源

中國資金正在以無與倫比的速度湧入香港股市，為夾在中美關係日益緊張的香港市場提供了支撐。

《彭博》報道，今年以來，從券商和保險公司到交易賬戶資金不低於50萬元人民幣的合資格投資者，合共買入363億美元（約2,814億港元）香港股票，創出2017年以來同期數據最高水平。當上周五人大公布「港版國安法」草案後，引發香港股市上周五（22日）大跌，合資格投資者趁機加快購買步伐，主要目標是中國國有企業。

在過去香港股市下跌時，內地的買盤往往會升溫。如今年3月恒指跌至逾三年低點之際，內地投資者就不斷低撈。過往每在重大政治事件發生前後，內地資金也會隨時準備穩定香港股市。

報道指出，內地公布國安法後，香港金融市場緊張情緒升溫，而美國正考慮對中國實施一系列制裁措施。

內地投資者主買內銀股

根據外媒計算，內地投資者至今持有港股通股票，佔總市值約2.9%，為2017年3月有引用港交所（0388）數據以來的最高水平。自上周五大跌後，內地買家的三大目標一直是中國工商銀行（1398）、平安好醫生（1833）和建設銀行（0939）。

目前不確定中國國有基金有否參與了近期的買盤，這些資金會維持內地股市穩定。

有基金經理注意港股與A股之間不斷擴大的估值差距，主要著眼於大型金融公司。報道引述北京格雷資產管理中心合夥人杜可君指出，雖很難評估國歌法對香港的影響，及未來的形勢。但只要堅持業務在內地的香港上市公司，風險是可控的。

本港地產股領跌

不包括內地公司的MSCI新興市場指數過去12個月跌21%，地產股領跌。

低估值是港股吸引內地投資者的主要原因之一。恒生中國企業指數基於未來12個月預估收益的市盈率為8倍，而內地滬綜指則為11倍。

家族理財室公司九圜青泉科技首席投資官陳嘉禾表示，他上周由於資金較少，故沒有購買更多在港上市的內地股票。他續指他們只能賣掉部分A股去買港股，如果市場進一步下跌，便會購買更多股票，並把股息全部進行再投資。