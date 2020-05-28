經濟學人智庫警吿：2022年前經濟不會復甦

經濟學人智庫一份新報吿指，全球GDP要到2022年才會恢復到新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發前的水平，公共債務水平2020年則將大幅上升。

該報吿稱，大多數發達國家的政府似乎得出了這樣的結論，即更高的公共支出將導致更高的公共債務水平，但這都要比疫情造成的「生產能力廣泛破壞」要好。這意味著2020年公共債務水平將不可避免地飆升。儘管財務狀況更健康的國家，應該能夠在短期內管理支付高額公共債務的成本，但經濟學人智庫的經濟學家強調，政府將無法通過削減開支來遏制這些財政赤字，最終仍將不得不面對債務高企。

美國民眾受疫情影響，排隊購買食品。（AP）

報吿指出，在許多國家公共部門規模小於2008年全球金融危機之前，這意味著對醫療等公共支出的削減不太可能進一步擴大，特別是鑑於大流行加強了建立強有力的衛生系統的必要性。

經濟學人智庫預計，各國政府將尋求增加財政收入，而不是削減支出，這扭轉了發達經濟體過去40年降低企業和個人所得稅的趨勢。然而，報吿質疑政府是否能夠足夠快地提高稅收，使這些措施足以支撐經濟。

經濟學人智庫的經濟學家還警吿說，在主權債務危機衝擊歐元區9年之後，一些發達國家可能會發現自己又回到了危機的邊緣。他們特別指出了西班牙和意大利，這兩個國家都受到了疫情的嚴重影響，且本身財政狀況就十分疲弱。