【港版國安法】美助理國務卿：回應北京措施或包括簽證與經濟制裁

北京推動「港版國安法」引起國際關注。美國總統特朗普5月26日表示，準備就此在本周對中國採取「非常有力」的舉措。國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）27日透露，華府有很多可能措施，包括簽證及經濟制裁。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日又與英國外相藍韜文（Dominic Raab）通電話，同意中國必須履行《中英聯合聲明》的承諾及義務。

港版國安法：美助理國務卿指出，華府或回應北京推動「港版國安法」的措施，或包括簽證與經濟制裁。圖為5月27日有市民在商場內反對「港版國安法」。（AP）

史迪威拒絕透露美國對北京推動「港版國安法」的回應，強調要由總統特朗普決定。但他指出，相關措施會是針對性，以減輕對港人及美國企業的影響。

路透社同日引述消息人士報道，特朗普政府正在考慮暫停香港的獨立關稅優惠，此舉可能令美國對香港出口貨品徵收與中國相同的關稅，更加嚴厲的行動是正式撤銷香港在美國法例下享有的特殊地位，而只有特朗普可作此決定。

蓬佩奧同日宣布，已向國會表明不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。他同日又與英國外相藍韜文（Dominic Raab）通電話，兩人同意中國必須履行《中英聯合聲明》的承諾及義務。國際社會必須支持港人，以及回應北京持續侵蝕香港自治。