【港版國安法】美擬取消港特殊地位　藺Sir稱「姿態大於實際」

美國國務卿蓬佩奧向國會報告，指香港不再在中國下享有高度自治，不再保證香港享有回歸前的特殊待遇。取消特殊待遇第一擊，可能是港關稅與中國看齊，《路透》引述消息人士報道，美國正考慮暫停香港出口貨品到美國的關稅特殊待遇，作為北京計劃實施「港區國安法」的部分回應。

美企在港投資非同小可

資深股評人、智易東方證券行政總裁藺常念指，美國能在外交方面對國安法所做的行動，只是一個姿態，實際作用極少。

例如，若取消香港獨立關稅地位，對本港港口碼頭生意有影響，但貿易對香港重要性已大減，不是致命傷。至於美國企業會否撤資，他認為一定不會，因美國公司來香港從來不是做慈善活動，高盛、美銀等來港設分支是為了盈利，而美資在港數目僅次中資，在港的投資非同小可。

香港國際金融中心地位基於中國

藺常念認為，香港擁國際金融中心地位，很大部分原因是基於與中國的關係，「沒有中國，這個金融中心生存不到，但沒了外國，是絕對生存到，這是最殘酷的事實。如果中國要為香港立法，香港可以嘈，但不可以阻止，只能逆來順受。」

他說，美國自特朗普上任總統以來，已實行美國優先政策，對華政策一直有極大敵意，對於美國可能制裁中國官員，如限制或凍結中國官員或中國企業資產，他指中國過往投資美國屢屢受阻，中國官員在美投資相信亦極少，影響有限，認為自貿易戰發起後，美國對華可實施的反制措施已愈來愈小，整體來說，今次風波是姿態大於實際。