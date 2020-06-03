中國總資產逾1300萬億元人民幣！　統計局：不全是居民家庭資產

中國國家資產負債表中的總資產是4個機構部門金融資產和非金融資產的總和，而不僅是居民的家庭資產。

中國媒體《每日經濟新聞》報道，在5月24日的一場發佈會上，中國國家發改委副主任寧吉喆介紹稱，最新的資產負債表表明，中國的總資產已經超過1,300萬億元人民幣。隨後，「中國總資產」「戶均總資產」的話題在網絡上引發熱議。

隨着經濟增速的提升，中國家庭資產也在增加。（Reuters）

如何準確理解「中國總資產」這一概念？是否如一些網友所說代表了居民佔有的財富？針對這些社會關心關注的問題，5月31日晚，中國國家統計局官網發佈了一篇題為《社會總資產不等於家庭總財富》的文章，對此進行了深入解讀與回應。

上述文章介紹，按照國際標準，國家資產負債表一般按機構部門進行編制。中國資產負債表按非金融企業部門、金融機構部門、廣義政府部門和住戶部門分別核算資產和負債，其中資產又分為金融資產和非金融資產。因此，國家資產負債表中的總資產是4個機構部門金融資產和非金融資產的總和，而不僅是居民的家庭資產。而且，國民經濟核算中的住戶部門還包括個體工商戶，所以住戶部門資產只能作為居民家庭資產的近似。

該文還介紹，國家資產負債表中的資產分為金融資產和非金融資產，按照一般核算原則，每項金融資產都有對應的負債方，比如個人或企業在銀行的存款，既是個人或企業的資產，同時又是銀行的負債。因此總資產不等同於淨資產，總資產減去負債後才是國民淨資產。

此外，該文還強調，總資產是存量核算，而不是流量核算。存量核算則是為了描述某一時間點上的各種生產活動賴以存在的經濟基礎，增量核算則是描述一段時間內所增加的經濟活動。