【中概股回家】網易（9999）今起招股　首日孖展超額44倍

網易（9999）今日起招股，發行1.71億股，當中約3%或515萬股於香港公開發售，集資額為6.5億元。

綜合各間券商的孖展認購情況，首日孖展額超過290億元，超額認購44倍。

耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才為網易預留孖展額約250至300億，孖展息率1.88%，認購反應屬預期之內。

網易於香港的發售價不高於每股126元，每手100股入場費12,726元，於6月5日（星期五）中午12時正結束招股，同日定價。

若超額認購20倍以上，將回撥最多全部初始發售股份的12%。上市完成後，香港上市股份與納斯達克上市的美國存託股將完全可轉換。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，單憑手遊業務，網易與騰訊確實可以相比。（資料圖片）

富昌譚朗蔚：參考阿里玩法

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，雖然網易的市值規模、市盈率、市帳率均不能與騰訊（0700）相比，始終騰訊業務更加多元，但單憑手遊業務確實有得比，網易亦有不少遊戲能夠獲批版號，是有潛力、高增長的公司。

縱使網易業務相對單一，但它已經是行業有規模、高增長的龍頭企業，無須過分擔憂，而且行業屬「宅經濟」之一，而未來中國政府對手遊實施新規的機會小。

由於香港缺乏新經濟股，譚朗蔚相信，投資者考慮網易時，可以參考阿里巴巴的走勢，預期會相當受歡迎，加上只有3%的街貨會相對難抽，但預期首日升幅有限。