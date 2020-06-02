【中概股回家】網易（9999）招股　本地銀行推優惠搶認購客

中概股陸續回家，先有網易（9999）今日起招股，多間本地銀行亦推優惠冀搶客。

中銀香港（2388）推出網易新股認購及融資認購優惠，如客戶於6月2日至5日網易公開招股期內經中銀香港以黃表認購，可獲豁免新股認購手續費。

該行亦推出新股融資認購優惠，融資成數達90%，年利率劃一1.8%，最低借款金額為10萬元。融資申請額度有限，先到先得。

此外，透過中銀香港手機銀行開立新證券賬戶及美股服務，可享港幣100元電子超市禮券，兼享首6個月無上限買入港股、中國A股或美股$0經紀佣金優惠。存入港股或中國A股，可享高達港幣4,000元中銀信用卡免找數簽賬額。

恒生：認購指定新股申請貸款 特惠貸款年利率1.9%

恒生銀行（0011）亦推出證券服務優惠，6月2日至5日優惠期間，客戶可享新股認購優惠包括：客戶經恒生個人e-Banking或自動化新股認購熱線認購指定新股，可享認購新股手續費（100港元）全免。客戶經恒生個人e-Banking認購指定新股並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率（實際年利率低至1.9%）。

新證券客戶於推廣期內成功下載及登入「恒生投資快」，並開立新證券戶口可享50元現金獎賞。透過「恒生投資快」買入港股或A股通股票可享6個月無限次零佣金。存入港股至新證券戶口可享達3,600元現金獎賞。現有證券客戶於推廣期內透過「恒生投資快」買賣港股或A股通股票，可享首單買賣零佣金，其後佣金0.18%。

大新銀行：新股認購貸款利率低至1.68%

大新銀行（2356）亦宣布推出網易新股認購貸款優惠，客戶親臨各分行申請網易新股認購貸款，可豁免手續費，貸款利率低至1.68%，只適用於貸款額達50萬至500萬元。