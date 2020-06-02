銀通：推出跨行無卡提款服務　每日提款上限2萬元

銀通（Jetco）宣布，推出跨行無卡提款服務。首階段會有約11間銀行支援無卡提款服及有3間銀行的手機應用程式亦已加入無卡提款功能。銀通指，相關的客戶只需在手機銀行應用程式上核實客戶身份，並預設提款指示，然後前往支援此服務的銀通自動櫃員機，按「無卡提款」選項，掃瞄屏幕上的二維碼，便可即時取得現金。而可使用相關服務的自動櫃員機，亦會貼有「無卡提款」標誌提醒客戶。

銀通預計，到今年8月及第四季前會陸續有銀行參與計劃，屆時服務覆蓋全港自動櫃提款機數目大約2千多部，同時又透露在未來的日子亦會有虛擬銀行參加。

每日無卡提款上限為2萬元

銀通指，今次的跨行無卡提款服務大致上與使用實體卡提款相同，無卡提款的每日提款上限為2萬元。但為保障個人隱私安全問題，現階段未能把二維碼交予他人提款，但承諾會研究其可行性。同時正研究自動櫃員機提供跨行存款服務。

銀通行政總裁蔡炳中表示，新冠肺炎疫情對跨行提款的交易量造成影響。相信是因為市民需要在家工作，零售及餐飲又受疫情所限制。但由於疫情有所緩和，情況已有改過，但還未回復至疫情前水平。

首階段11間銀行支援無卡提款服務名單（排名不分先後）：

交通銀行（香港）

東亞銀行

中信銀行（國際）

中國建設銀行（亞洲）

招商銀行香港分行

創興銀行

花旗銀行（香港）

大新銀行

中國工商銀行（亞洲）

大眾銀行（香港）

上海商業銀行

現已支援使用銀行應用程式的無卡提款功能服務名單（排名不分先後）：

東亞銀行

中國工商銀行（亞洲）

渣打銀行（香港）

渣打：QR Cash無卡提款客戶比例增逾倍

渣打香港數碼銀行及個人客戶群主管陳麗明表示，渣打QR Cash無卡提款推出一年多以來，交易量按年倍增，無卡提款客戶的比例按年增加超過一倍，隨着有11間銀通會員銀行遍佈全港1,000多部櫃員機加入支援此服務，渣打客戶可更廣泛享用無卡提款的便利。其他銀通會員銀行的客戶由8月起亦可陸續於該行櫃員機進行無卡提款。