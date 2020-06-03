美國就數字稅反擊　對歐盟和印度等國家　擬啟動301調查

美國對法國、英國等實施的數字稅及其不滿，近日表示將對其已經徵收或準備徵收的數字稅開啟301調查。

綜合媒體6月3日報道，美國貿易代表辦公室6月2日宣佈將對一些美國貿易盟友已經徵收或準備徵收的數字稅開啟301調查，根據調查結果可能對其徵收報復性關稅。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，特朗普（Donald Trump）總統擔心許多貿易夥伴國家採取的稅收措施是不正當針對美國企業，我們準備好採取一切合適的措施來保護我們的企業和工人免受任何此類不公平對待。

谷歌被多國納入數字税徵收的對象。（AFP）

「數字稅」又稱數字服務稅，是一國對他國跨國企業在其境內銷售數字服務所徵收的稅項。根據現行國際規則，大型跨國互聯網公司只需在總部所在地一次性繳稅。然而2019年開始，歐洲多國陸續開始徵收「數字稅」，「數字稅」在歐洲蔓延，經合組織（OECD）表示期望在2020年達成關於「數字稅」的國際稅收規則。

據美國貿易代表辦公室，6月2日宣佈的調查涵蓋了奧地利、巴西、捷克、歐盟、印度、印度尼西亞、義大利、西班牙、土耳其和英國已經採用或正在考慮的數字稅。這項調查將確定這些數字服務稅是否歧視蘋果、穀歌和亞馬遜等美國科技企業巨頭。

近年來，美國各大科技巨頭在歐洲佔據了強勢市場地位，一些美國公司通過轉移稅基、利用國際稅法「真空」等方式钜額避稅，令歐盟國家大為不滿。法國、英國、德國、義大利、西班牙等國極力推動歐盟對美科技巨頭壟斷、避稅、隱私保護不力等行為展開嚴懲。

2019年7月11日，法國參議院表決通過「數字稅」徵收法案。按規定，法國政府將對數字業務年營收不低於7.5億歐元（1歐元約合1.118美元）、在法營收超2,500萬歐元的外國企業徵收3%的數字稅，自2019年1月1日起徵。約有30家公司被納入徵稅範圍，穀歌、臉書、蘋果、亞馬遜等美高科技公司首當其衝。

2020年3月11日，英國政府也宣佈，從4月1日開始針對全球銷售額超過5億英鎊（1英鎊約合1.258美元）、其中至少2,500萬英鎊來自英國用戶的科技巨頭徵收2%的數字服務稅，對象將包括亞馬遜、臉書、穀歌在內的眾多美國科技企業。

此後，意大利、土耳其、捷克等國家，在制定「數字稅」上也動作頻頻。