港版國安法｜美商會：六成受訪者料損營商環境　近三成考慮撤資

中央政府宣布，在港推「港版國安法」後，美國揚言採取制裁措施，包括特殊待遇，不少人擔心香港國際金融中心的地位不保。

香港美國商會於6月1至2日，內部訪問180名商會成員，調查顯示六成受訪會員認為,「港版國安法」將損害公司在港的營商環境，近三成則考慮離開或撤資。

逾53%受訪者表示對國安法感關注

調查顯示，53.3%受訪會員表示，對國安法感到非常關注，另有30%受訪會員表示關注。報告亦有提及有份受訪者回應，明言是國安法屬好東西，又指出在不同司法區均設有類近法案；另有意見指出，有關國安法的範疇是最重要，因為相關法例或會在國防及社會秩序層面出現重疊，若範疇過於廣泛，或會影響香港發展。

調查又發現，有60%受訪會員指出，在港實施國安法會影響公司業務發展，不過有受訪會員指出，目前難以指出影響多大，與欠缺清晰及互信有關；另有受訪會員指出，其業務發展依賴言論及結社自由。

在通過國安法後，最令受訪會員關注為法例範疇及執行層面含糊不清，作出此選項比例為64.44%，選擇危害香港自由地位比例為63.33%，有57.22%受訪會員指出，關注會令香港社會情況更緊張而不利業務發展，另關注香港獨立司法地位的受訪會員比例為56.67%。

僅15%受訪者對未來業務發展感樂觀

調查亦發現，有70.56%受訪會員指出，無意將資金﹑資產及業務遷離，表示會遷離香港比例為29.44%。同時有62.22%受訪會員指出，無意離開香港，有意離開香港的受訪者比例為37.78%。

不過絕大多數受訪者對未來業務前景抱持悲觀態度，36.67%受訪者指出，短期內抱持悲觀態度，但是中長期而言對業務感到信心，48.33%受訪者指出，對中﹑長期發展感悲觀，只有15%受訪者表示具有信心。