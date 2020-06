港版國安法〡約翰遜在港發文　稱已準備延長BNO港人簽證至12個月

全國人大上周通過「港版國安法」,英國首相約翰遜(Boris Johnson)今日(3日)於香港《南華早報》發表文章,若港版國安法一旦正式實施,英國已準備好延長持有英國國民海外護照(BNO)的港人到英國的簽證至12個月,並進一步給予移民權利,包括於當地工作。他形容,假如落實修改簽證制定,將是英國史上,其中一個最大的移民政策修訂(one of the biggest changes in our visa system in British history)。 他同時希望中國與國際合作,讓香港繼續繁榮發展,又強調英國並不打算妨礙中國崛起,相反希望雙方可在各個議題合作,並歡迎中國成為國際領袖之一,期望中國會遵守國際協議。

外交部發言人趙立堅日前表示,英方曾承諾不給予持有BNO的香港中國公民居留權,若英國單方面改變做法,是違背既有立場和承諾,希望英國公正客觀看待「港區國安法」,不以任何方式干預香港事務。

約翰遜在《南華早報》撰文指,香港的成功有賴於人民的自由,可追逐自己的夢想,又可公開表達己見,而且有獨立的法院,活於法治之下。他指國安法將削弱香港自由和自治,假如北京堅持實施將抵觸《中英聯合聲明》。

約翰遜指,現時香港有約35萬人持有BNO,另有250萬人合資格申請,一旦國安法落實,英國將修改入境措施,延長持有BNO的港人簽證,由現時的6個月增至12個月,並讓BNO持有人可在當地工作,成為取得公民資格的途徑。

對於相關修訂,約翰遜表示,並不希望走到這步,但假如有需要會落實修訂,並形容這是英國歷史上簽證制度最大的修改之一(one of the biggest changes in our visa system in British history)。

約翰遜又指,知悉去年香港的反修例示威,假如中國堅持就國安法立法,將令局勢火上加油。他表示,中國可與國際合作,讓香港繼續繁榮發展,又強調英國並不打算妨礙中國崛起,相反希望可以從各個議題合作,並歡迎中國成為國際領袖之一,期望中國會遵守國際協議。