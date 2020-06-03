港版國安法〡約翰遜在港發文　稱已準備延長BNO港人簽證至12個月

全國人大上周通過「港版國安法」，英國首相約翰遜（Boris Johnson）今日（3日）於香港《南華早報》發表文章，若港版國安法一旦正式實施，英國已準備好延長持有英國國民海外護照（BNO）的港人到英國的簽證至12個月，並進一步給予移民權利，包括於當地工作。他形容，假如落實修改簽證制定，將是英國史上，其中一個最大的移民政策修訂（one of the biggest changes in our visa system in British history）。 他同時希望中國與國際合作，讓香港繼續繁榮發展，又強調英國並不打算妨礙中國崛起，相反希望雙方可在各個議題合作，並歡迎中國成為國際領袖之一，期望中國會遵守國際協議。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

+ 9 + 8 + 7

外交部發言人趙立堅日前表示，英方曾承諾不給予持有BNO的香港中國公民居留權，若英國單方面改變做法，是違背既有立場和承諾，希望英國公正客觀看待「港區國安法」，不以任何方式干預香港事務。

約翰遜在《南華早報》撰文指，香港的成功有賴於人民的自由，可追逐自己的夢想，又可公開表達己見，而且有獨立的法院，活於法治之下。他指國安法將削弱香港自由和自治，假如北京堅持實施將抵觸《中英聯合聲明》。

約翰遜指，現時香港有約35萬人持有BNO，另有250萬人合資格申請，一旦國安法落實，英國將修改入境措施，延長持有BNO的港人簽證，由現時的6個月增至12個月，並讓BNO持有人可在當地工作，成為取得公民資格的途徑。

（資料圖片／AP）

對於相關修訂，約翰遜表示，並不希望走到這步，但假如有需要會落實修訂，並形容這是英國歷史上簽證制度最大的修改之一（one of the biggest changes in our visa system in British history）。

約翰遜又指，知悉去年香港的反修例示威，假如中國堅持就國安法立法，將令局勢火上加油。他表示，中國可與國際合作，讓香港繼續繁榮發展，又強調英國並不打算妨礙中國崛起，相反希望可以從各個議題合作，並歡迎中國成為國際領袖之一，期望中國會遵守國際協議。