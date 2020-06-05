【直擊】滙豐總行飯堂變身懷舊茶記　中環食Ribs五十蚊有找

中環寸金尺土，不少好餐廳在午飯時間會大排長龍，不過對滙豐員工來說，近日又多了一個新選擇。 滙豐總行位於地庫的職員餐廳經數月翻新後，近日以全新「香港情懷」面目示人，包括大排檔常用的大圓桌、仿照茶餐廳的復古瓷磚地板、以路牌為裝飾的特色牆、香港街景壁畫、霓虹光管等，且引入不少美食。 《香港01》記者日前到訪滙豐總行大廈，一睹地庫餐廳新面貌。

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餐廳走本土情懷 現每日使用人次過千

記者沿樓梯落地庫，走進餐廳猶如時光倒流，回到八十年代的香港。餐廳盡見大排檔式大圓桌、仿照茶餐廳的復古瓷磚地板，亦有霓虹光管、竹棚、鐵閘等大量本土特色元素；牆壁則有以香港街景為題材的壁畫。懷舊之中，亦保留一點點現代元素，特色牆以新式街道牌為裝飾，自助點餐機模仿三間巴士公司的售票機，收取八達通及信用卡。

餐廳面積偌大闊落，中間是用餐區，設有「冬菇亭」全時段供應小食，綠色簷篷的上方設有「茶」字的霓虹光管，亭內掛着一塊塊茶餐廳水牌，標示各式飲品。側邊是Asian corner，供應亞洲美食，頂有「開飯」、「食得是福」、「飲勝」等字樣的霓虹光管，饒有特色。也有一檔雞蛋仔檔，即叫即製雞蛋仔、格仔餅。

時值午飯時段，疫情下雖非每張枱都開放使用，但開放了的座位皆滿座。滙豐發言人表示：「疫情放緩，我們正安排總行員工分階段陸續返回辦公室上班，目前有三成人已返回辦公室。」翻新後的餐廳，每日使用人次逾1,000，該發言人指香港是滙豐集團的本位市場（home market）之一，位於總行的職員餐廳，希望緊扣滙豐與香港的密切關係。

餐廳翻新後引入多國風味食物。（黃舒慧攝）

集各國食物 冀留住人才

滙豐總行員工來自世界各地，餐廳雖然緊扣香港，但餐牌大走國際路線，提供馳名的印度咖喱之外，亦引入海南雞飯、藥材湯底的醉雞粉麵、韓式素菜炒年糕、墨西哥卷等超過40種食物，而且每周更新。

發言人解釋，該行崇尚多元共融文化，為迎合來自不同地區同事的口味和飲食要求，職員餐廳提供更多選擇，相信今次翻新後能為該行留住人才。設立職員餐廳亦旨在為職員提供方便、舒適的環境，以大眾化的價錢用膳。

營養選項佔整份餐牌30%

記者望餐牌，價錢果真大眾化，例如柱侯韭菜豬皮豬紅湯麵盛惠30元，香烤豬肋骨配海鹽薯角只需48元，印象中中環區很難找到此等價錢。至於雞蛋仔、格仔餅，一底價錢分別僅15元、18元。

雞蛋仔一底15元，色澤光亮。（黃舒慧攝）

行政總廚Freddie表示，設計餐牌時冀提供本地和大眾化的選擇，「我們引入不同亞洲主題，包括越南、日本、泰國、印度，確保每天都有不同選擇，而每天的主題食品種類超過30款，周一則推廣素食，設計餐牌時亦參照營養師的意見，營養選項佔整份餐牌30%」。

至於冬菇亭則全時段供應蛋撻、茶葉蛋等小食，提供下午茶包括豬扒包、魚蛋燒賣、菠蘿油、煎釀三寶等。而深受員工歡迎的燒味、中式湯水、家常菜繼續坐陣職員餐廳。

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Freddie表示，設計餐牌時冀提供本地和大眾化的選擇。（黃舒慧攝）

記者實試 香烤豬肋骨入味

說到最後，要留住食客，食物質素才是王道。記者就試食了香港區行政總裁施穎茵最喜愛的雞蛋仔，內部鬆軟，甜度適中。至於她喜歡的印度脆薄餅餐，配菜酸的程度就未必人人受得。亞太區行政總裁王冬勝有興趣而將會嘗試的自家製珍珠奶茶，茶味濃而微澀，珍珠偏甜，未知會否對王冬勝口味呢？

至於「平到無朋友」的香烤豬肋骨則煮得很淋、很入味，配上海鹽薯角及沙律，僅盛惠48元，份量充足，「一個女仔食，隨時『食唔晒 』！」記者滿足道。