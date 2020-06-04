【銀行業人才起動計劃】余偉文：金管局資助獲聘畢業生最多半薪

金融管理局今聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，金管局總裁余偉文在局方網頁《匯思》撰文表示，計劃於6月中起接受報名，獲聘的應屆本地大學本科畢業生9月開始工作，月薪12,000元，為鼓勵業界參與計劃，金管局會資助其中最多一半的薪金。

他又指出，金管局會於計劃期間安排及資助受聘的畢業生接受專業培訓，例如讓這批職場新人參加金融相關的講座，以及一些專業培訓課程。他期望這些安排能夠幫助畢業生增進銀行業的專業知識，為他們將來投身金融業時作更好的準備。

余偉文指出﹕「十年樹木，百年樹人」，相信計劃將有助應屆畢業生累積寶貴的工作經驗和知識，為未來職業生涯打好根基。這也將為香港的金融業培育更多優秀的人才。

余偉文稱，金融業屬香港的支柱產業，佔本地生產總值約20%，也是經濟增長的主要動力，香港要保持國際金融中心的優勢，人才的供應至為關鍵，而本地大學畢業生正是人才的重要來源。因疫情緣故，今年應屆畢業生搵工殊不容易。根據政府統計處數字，香港2至4月的失業率已升至5.2%，創逾10年新高，同期20至29歲年齡層的失業率達8.1%。

需確保人才培育不因經濟起伏耽誤

他表示，疫情總有過去的一天，當經濟復甦時，相信金融業對人才的需求仍然殷切。但不少年輕人可能會因這次疫情，失去加入職場爭取工作經驗的機會。宏觀而言，香港經濟以人才為本，需確保人才的培育不會因經濟起伏而耽誤，以免長遠經濟發展受拖累，故與銀行業界合作推出計劃，為應屆本地大學本科畢業生提供約300個為期6個月的工作機會。

余又指，局方會於計劃期間安排及資助受聘的畢業生接受專業培訓，例如讓這批職場新人參加金融相關的講座，以及一些專業培訓課程，期望這些安排能幫助畢業生增進銀行業的專業知識，為他們將來投身金融業時作更好的準備。他相信計劃將有助應屆畢業生累積寶貴的工作經驗和知識，為未來職業生涯打好根基，也將為香港金融業培育更多優秀人才。