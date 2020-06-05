港版國安法｜英政客批滙控、渣打撐國安法　稱已引起下議院關注

滙控（0005）及渣打（2888）先後表態，支持訂立「港版國安法」後，惹來英國政客批評。據《彭博》報道，英國議會香港問題小組主席甘文康（Alistair Carmichael），表示英國政府反對「港版國安法」，批評滙豐亞太區行政總裁王冬勝，支持削弱香港自由和自治的法案。

他向滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）致函，指此舉已引起下議院重大關注，王冬勝行動或導致不穩定的商業環境，北京的行動破壞制度，對所有人都不利，並對滙豐與破壞規則和秩序的人結盟感到擔憂，認為匯豐、渣打等銀行的行為屬錯誤判斷。

全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝到「撐國安立法」的街站簽名。﹙匯豐《中國企業號》微信公號圖片﹚

英國外交事務委員會主席、屬保守黨的Tom Tugendhat，則在Twitter發文，稱想知道為何滙控與渣打，選擇支持專制國家對自由的壓制和破壞法治。

英國政府反對擬議的「港版國安法」，首相約翰遜（Boris Johnson）表示，如果中國推進立法，他將給香港逾300萬名BNO持有人，延長於當地逗留及工作等期限至一年。不過多間在港有業務的英資企業，如太古、怡和，以及本港大型地產商，均已表態支持「港版國安法」。