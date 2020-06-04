港版國安法｜《路透》引銀行家稱有環球企業擬遷部份財資業務離港

人大於上周四（28日）通過授權人大常委會，為香港制訂港區國安法。其後美國總統特朗普指出，會著手取消予香港的特殊待遇。商界對香港營商前景感到憂慮。美國總商會日前進行的調查亦顯示，有6成受訪會員認為法案會損害營商環境；《路透》更引述資深銀行家指出，由於美國採取行動取消香港享有的特別待遇，部份全球性企業正考慮將部分財資管理業務轉出香港。

《路透》引述4名資深銀行家指出，個別全球性正考慮將部份企業財資管理業務轉向新加坡﹑馬來西亞﹑泰國及越南等國。目前正與相關企業商討遷移計劃，惟並無嚴格時間表。

報道又引述一名知名國際貿易融資銀行在香港的銀行家指出，公司財資管理業務追隨貿易流動，目前香港作為貿易中心地位存有大量問題。

有美零售商有意將財資業務移至新加坡

該名銀行家進一步指出，個別跨國企業已考慮將部份資金業務移出香港，其後逐步擴大；又指出一家在亞洲各地經營數百家連鎖店的美國主要零售商，已開始銀行展開談判，希望部份資金業務從香港轉移至新加坡。

不過金管局向《路透》回覆的電郵指出，企業對在香港設立財資管理業務興趣仍濃厚。在報道內亦引述金管局總裁余偉文於周二指出，過去數日港元市場運作正常，存款亦保持穩定，清楚顯示現時並無資金流出港元或銀行體系。

報道又指出，若美國最終取消予香港特殊待遇，有損香港與新加坡爭奪亞洲財資中心方面的進展。

若美國取消予香港的特殊地位，或有不利與新加坡競爭亞洲財資業務中心地位。（資料圖片）

企業或已有後備方案

中國及全球企業多傾向在香港進行財資管理業務，透過香港將大量貿易改道；香港吸引力在於大量貿易融資銀行﹑寬鬆的資本流動環境及獲得外匯流動性的便利。

報道指出，若美國取消與香港的特殊關係，上述的條件將受威脅；又引述一名歐洲銀行的銀行家指出，有關政治行動將促使全球企業為其關鍵財資管理業務，制定後備計劃。

4月新加坡外幣存款創新高

此外日前新加坡公布，當地4月外幣存款增至270億新加坡元，較去年同期增加近4倍，並為歷來新高。

當地非居民存款為620億新加坡元，按年增加44%，同為自1991年有紀錄以來新高。

《彭博資訊》認為，當地存款增加，反映投資者認為風險正在增加，資金從香港在內的私人銀行中心流入