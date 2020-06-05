平保與深圳政府簽協議　出資參與深圳公共住房建設　主打長期租賃

平保﹙2318﹚宣布，集團與深圳市政府於6月4日簽署《公共住房投資建設運營戰略合作框架協議》（「協議」）。根據協議，中國平安將深度參與到深圳公共住房建設中，助力深圳推出更多高品質公共住房。

平安集團將從協議生效起至2035年，將持續投入資金參與深圳公共住房建設。由平安集團投資建設的公共住房以長期租賃爲主，並優先滿足政府的租賃需求。

深圳市委常委、市政府黨組成員楊洪在簽約儀式上致辭說，大規模建設公共住房，既需要政府的大力推動，也需要社會資本的廣泛參與。深圳市政府與平安集團簽署合作框架協議，既有利於充分發揮社會資本、民間資本的作用，參與提供更多優質的公共住房建設管理服務，也有利於平安集團拓展經營業務，實現更高質量的發展。

平安集團總經理、聯席首席執行官謝永林表示，平安集團積極履行社會責任，持續關注並投資民生保障事業，發揮金融服務實體經濟的桿杆和紐帶作用，積極參與並引導帶動更多市場主體參與公共住房開發建設，探索可複製、可推廣的機制和模式。

深圳市落實「房住不炒」要求，堅决貫徹國家房地産調控政策，率先開展新一輪住房制度改革，推動建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，持續開展公共住房建設行動。今年將完成「十三五」期間新增40萬套目標，到2035年計劃建設籌集公共住房不少於100萬套。