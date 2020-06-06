傳天合化工及其CEO遭證監會入稟　向公司股東回水

自2015年3月起停牌的天合化工（1619）及其首席執行官魏宣，遭證監會入稟向股東回水。據《彭博》報道，證監會已入稟高等法院提出向股東回水，以支付任何潛在損失之餘，同時要求委任管理人，跟進天合及魏宣以討回資產，用作支付股東的程序。

報道並無具體指出證監會要求天合復原交易，及向股東回水的金額。

天合從事潤滑油添加劑及特種氟化物業務，在2014年6月上市，涉資資金為35.2億元，當時包括瑞銀﹑美國銀行及摩根士丹利出任聯合保薦人。可是上市未滿3個月，即遭匿名分析發表報告狙擊，直指該公司涉嫌為中國森林以來，最大的賬目造假案，又指天合屬一文不值。

該公司於2015年3月以待刊發業績為由，申請股份暫停買賣至今。

3年遭證監會勒令停牌

在2017年5月，天合發出公告，指出證監會根據證券條例第8.1條勒令停牌。

根據《證券及期貨條例》第8.1條，若證監會認為公司通告﹑招股章程或其他文件存在虛假﹑不完整或具誤導資料，為維護投資大眾利益，可指示公司暫停交易。

天合近期亦發出公告，指出正就港交所（0388）的除牌決定尋求覆核，覆核聆訊原訂於5月15日進行，惟至今年未有進一步公布。

證監會去年3月，指3名保薦人在安排天合上市前未有做好盡職審查，遭到證監會罰款逾7億元。