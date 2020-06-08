金價大翻身　中國大媽7年前入市低撈　今終於有收成

2013年前後，「中國大媽」搶購黃金的新聞曾佔據許多媒體的頭條。隨著市場的變化，對比當下的黃金價格來看，當年抄底的「中國大媽」們，此時賬面已有浮盈。

據中國《證券日報》6報道，自2020年年初以來，中國的千足金金飾價格差不多每克漲了100元人民幣。對比2013年黃金價格可知，當時購買黃金的投資者已有一定的盈利，中國卓創資訊貴金屬分析師張偉表示，由於投資產品不同，考慮工藝費用、品牌溢價等因素，收益在30%左右。

卓創資訊研報顯示，5月份，黃金價格連續第二個月收高，現貨黃金盤中創下2012年10月中旬以來新高至每盎司1,765.43美元。儘管各國繼續放鬆疫情管控措施，逐漸重啟經濟活動，限制了金價漲幅，但是各國政府和央行實施寬鬆政策以緩解疫情衝擊，繼續給金價提供支撐。

此外，大規模的寬鬆刺激措施穩就業和消費，超低的利率和充沛的資金流動性，大大降低了投資黃金的綜合成本。疊加其它不確定因素綜合影響之下，推動金價維持高位運行，現貨黃金創近8年來新高。

專家稱1200美元為準底部

張偉表示，2013年4月份和6月份，黃金價格有兩次大跌，現在回頭來看，1,200每盎司美元的價位是個準底部，彼時入手的投資者，如果在目前售出，利潤是可觀的。對於未來是否會維持高位價格，他表示，有太多不確定因素。

對於後市，卓創資訊研報認為，隨著西方國家逐步放鬆隔離限制，新冠肺炎疫情二輪衝擊將是考驗。如果不出現大的反覆，疫情帶來的負面情緒或逐步消減，金價或呈現謹慎上漲，畢竟超低的利率，充沛的流行性，以及積極的財政政策，在推動黃金上漲的同時也會推高股票等風險資產，從而衝擊黃金的避險需求。因此，對於更為長久的金價上漲，更應寄希望於對高企的債務壓力擔憂、超低利率帶來的通脹預期和保值需求。