派錢一萬｜8月15日前透過渣打成功收款　有機會獲額外1萬元現金獎

政府公布向18歲或以上香港永久性居民派1萬元的安排，6月21日開始接受登記。渣打銀行表示，合資格人士可透過該行數碼方式，包括網上理財、SC Mobile手機應用程式及網上表格，或到該行指定70間分行申請。於今年8月15日前透過該行登記計劃並成功收到款項，更有機會贏取額外10,000元現金獎。

該行鼓勵市民透過數碼方式登記，可更快收到款項。6月21日至7月30日，以數碼渠道登記的市民，款項會在7月8日後一併發放。而往後的登記，款項會於核實資格後約1個星期後存入銀行賬戶。

渣打指，若市民選擇到分行登記，須按年齡組別及登記日期將填妥之登記表格投進分行之收集箱。1955年或以前出生人士，今年6月21日起接受登記，7月20日起收款；1956年至1970年出生人士，今年7月5日起接受登記，8月3日起收款；1971年至2002年出生人士，今年7月19日起接受登記，8月17日起收款。

經渣打登記有機會獲享雙倍現金

渣打指，由今年6月21日至8月15日期間，該行每星期會送出3份10,000元現金獎，只需透過該行登記政府現金發放計劃並成功收到款項，便有機會贏取雙倍現金。

登記政府10,000元現金發放計劃人士需符合資格包括，於2021年3月31日或之前年滿18歲；並持有有效的香港永久性居民身份證或豁免登記證明書的香港永久性居民。

1971年至2002年出生人士若選擇到分行登記，最快8月17日起才收款，意味該年齡群組人士如要有機會獲雙倍現金，便要循數碼方式登記。