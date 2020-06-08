派錢一萬｜恒生e-Banking或Mobile App登記　有機會多獲1萬元獎金

恒生銀行（0011）表示，透過個人e-Banking登記，有機會獲得額外10,000元。由6月21日起，持有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來戶口的客戶透過登入恒生個人e-Banking或恒生Mobile App登記，系統會自動輸入所需資料，兩個步驟即可完成登記程序，全程網上電子辦理，更快收到款項。除了取得政府發放的款項外，客戶更有機會再獲得額外10,000元現金獎賞。

網上電子登記渠道包括恒生個人e-Banking或恒生Mobile App，客戶登入恒生個人e-Banking或恒生Mobile App後，系統已自動輸入登記所需的個人和賬戶資料，客戶只需兩個簡易步驟 ─ 揀選入賬戶口及提供/確認具有短訊服務功能之聯絡電話號碼，並接受相關聲明及確認資料 ─ 即可完成登記程序，銀行會將相關登記給予政府處理。

此為最簡易的登記方法，客戶不僅毋須親身到分行，隨時隨地都可在網上登記，同時亦可避免錯誤輸入個人和戶口資料，以便更快收到政府款項。客戶更會自動進入大抽獎，有機會額外獲得10,000元 （名額5名）或20元（名額9,000名） 現金獎賞。

此外，客戶亦可循恒生網站專頁「現金發放計劃」做網上電子登記。又或者在6月15日起，於恒生全線分行或港鐵站辦事處領取或於恒生網站特設的「現金發放計劃」登記專頁下載計劃登記書面表格，由6月21日計劃正式推出起，客戶可將填妥的書面表格投入各分行或港鐵站辦事處的專用收集箱，銀行會將相關登記給予政府處理。

為進一步方便客戶領取及遞交書面表格， 在6月21日（星期日）計劃推出首日，恒生的分行及港鐵站辦事處將全線由上午9時至下午5時開放營業。