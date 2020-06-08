港版國安法｜標普稱若失一國兩制　將重新審視香港評級

投資評級機構標準普爾主權評級部高級董事陳錦榮在網上會議指出，過去1年不少事件為香港帶來負面影響，惟不足以再下調香港信貸評級，維持「AA+」信貸評級，展望維持穩定。

陳錦榮指出，「一國兩制」為香港評級重要指標，香港由特區政府管轄，評級時從不視香港為內地政府，因香港貨幣政策由金管局自定﹑有獨立的貨幣與美元掛鈎，以及特區政府管理儲備，反映香港保持財政獨立。就算港區國安法訂立，上述因素並不會改變，因此評級不受影響。

由於甚少地區信貸評級可高於其主權國或管轄方，標普認為「一國兩制」若無法維持，將重新審視香港評級。

對於美國計劃取消香港特殊地位，陳錦榮指出美國對香港出口實施限制影響輕微，可是若美國不承認港元，並不可兌換美元，對美國及香港經濟或帶來打擊，並影響香港外資，這便足以審視香港信貸評級。標普指出，香港有大量職位與金融活動相關，外資走資規模一旦大於預期，將重創本地就業。

標普認為，香港政局及社會若持續不穩，對長遠經濟發展必有影響，料強勁的本地生產力將於未來10年消失。加上部份部份外資因政局而走資﹑內地巨大競﹑去全球化及中美摩擦等，本港勞動人口增幅續放緩，及至2030年下跌。