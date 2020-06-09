華為5G晶片庫存不足1年

美國總統特朗普（Donald Trump）加碼遏制中國5G發展，擴大封殺中國電訊設備商華為，據悉，華為5G晶片庫存不足一年。

香港《經濟日報》6月8日報道，有媒體形容華為已處於緊急狀態；而華為新型5G晶片庫存，預料只能應付不足1年需求，向客戶履行合約交付5G設備或面臨困難，中國5G網絡建設進度也有可能受阻。美方最新禁令，是如何加碼向華為施壓，令華為創辦人任正非也直言：華為處於戰爭狀態？

美國日前宣佈，訂明使用美國軟件和技術的晶片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。這個禁令下，台積電很可能無法繼續向華為供貨、華為面臨危機。

消息稱，英國政府對華為態度或發生變化。（Reuters）

面對危機，中國國家隊早前注資中芯國際（0981）旗下公司，扶植中芯發展晶片技術和產品、抵抗美國圍堵意味強烈。然而台積電已具備生產5納米晶片的技術，作為中國最頂級的晶片代工廠中芯，技術只達到14納米、連7納米仍未做到，雙方技術差距達兩代。

分析指，這個時間差距反映，中共中央對中芯的扶助，對華為而言，在某程度上是遠水未必能夠近火；但當然，無論距離有多大，中芯亦要實時起動追趕，因這關係到華為、乃至中國科技產業的存亡。