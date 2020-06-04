消息指英國考慮棄用華為5G　中方：冀英方給予華企公平營商環境

針對英方正尋找潛在替代者以將中國電訊巨頭華為排除在5G網絡建設之外的消息，中國外交部發言人趙立堅周四（4日）回應稱，中方希望英方堅持自由開放理念，保持政策獨立性，給予中國企業開放、公平、非歧視性的營商環境，這將有助於保持中國企業對英國市場的信心和預期。

趙立堅還指，5G技術是第四次工業革命的前沿性、引領性和平台性科技，全球化大潮下5G的開發利用必將是各國共商共建共享的過程和產物。

有消息稱英國政府對華為態度或已發生變化。（Reuters）

美國彭博社周三（3日）援引消息人士的說法稱，作為擴大5G網絡設備採購範圍的一部分，英國官員在今年5月曾與日本網絡設備供應商NEC和韓國網絡設備供應商三星電子就5G網絡設備供應事宜進行過磋商，而此舉發生在對美國對華加強制裁以及英中兩國因新冠肺炎疫情 (COVID-19) 以及「港版國安法」產生爭執的背景下。

該名消息人士還指出，英國官員們目前認為，在今年晚些時候當英國政府就5G網絡安全進行立法時，屆時不可能阻止國會保守黨成員們提出關於禁止華為參加英國5G網絡建設的提議，因此這迫使英國官員尋找能夠替代華為的供應商，並且從長遠來看，英國不必依賴於華為提供的5G網絡系統。

此外，英方最近還指責中方推進的「港版國安法」違背《中英聯合聲明》並破話香港「一國兩制」，英國首相約翰遜（Boris Johnson）則表示如果中國實施「港版國安法，英國將準備調整移民法規並修改關於持有英國國民（海外）護照的港人前往英國的規定，這些言論引發中方強烈不滿與反對。

英國首相約翰遜擬延長持有英國國民海外護照（BNO）的港人簽證留英期，由半年增至一年，並讓BNO持有人可在當地工作，成為取得公民資格的途徑。（資料圖片）

有評論指出，當下，英國重新考慮棄用華為設備對美國政府而言可能是一個重大勝利。美國一直在努力讓英國和德國等最親密歐洲盟友禁用華為設備。

據悉，美國商務部5月15日出台了關於進一步限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和製造晶片的規定，即使用美國技術或設計的廠商在將半導體晶片出口給華為時，需要得到美國政府的出口許可證，其覆蓋範圍包括台積電等非美國本土晶片廠商。

對此華為方面回應稱，美方此舉與美國政府一直鼓吹的保護網絡安全的說辭自相矛盾，受影響的不會僅僅是華為一家企業，從長期來看，晶片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇，而美國用自己的技術優勢打壓他國企業，此舉必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。