中國海通證券：中國6%調查失業率或只是冰山一角

中國就業狀況備受關注，中國成立最早的證券公司海通證券（Haitong Securities）發表報吿指，中國政府城鎮調查失業率6%的數字，或不足以反映真實的就業壓力。

據《路透》6月9日報道，海通證券宏觀分析師於博最新發布報吿指，在中國的經濟指標持續改善的同時，就業形勢依然嚴峻。無論是4月份中共政治局會議提出「六保」，還是全國兩會上中國國務院總理李克強強調「千方百計穩定和擴大就業」、「就業是最大的民生」，都意味著保就業已經成為政府的首要目標。

有券商認為，中國調查失業率不足反映真實就業壓力。（Reuters）

分析指，中國政府預期目標中，新增就業目標的大幅下調，以及失業率目標的明顯上調，不僅印證了就業形勢的嚴峻，也意味著政府為保就業預留了空間。但是，失業率或只是冰山一角。

中國國務院總理李克強在政府工作報吿提出，2020年城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右，城鎮登記失業率5.5%左右。

海通證券分析師稱，6%的調查失業率恐怕還不足以反映真實的就業壓力。比如，中國2020年高校畢業生人數高達874萬，是三大就業重點群體之一，而2020年考研報名人數增幅高達16.3%，也從側面印證了其就業形勢的艱難。

分析師們認為，真實的就業壓力並非僅以失業的形式體現出來，具體包括三個方面。一是退出勞動力市場的群體，如大量的農民工春節返鄉之後並未返城，估算這部分群體人數超過2,600萬人；二是新增失業群體，估算這部分群體人數超過300萬人；三是在職未上班群體，估算超過1,400萬人。