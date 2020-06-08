【地攤經濟】3小時賣過千雞腳　成都天才靠這神操作KO同街4對手

城管「吆喝」小販來擺攤，擺攤成了這個時代的浪漫詞，但相比一夜暴富的神話，平凡攤主的故事才讓人敬佩。

誰能想得到，一夜之間「擺攤」成了2020年熱門詞。自從全國幾個城市開放擺攤後，90後女孩傅傅率先走紅。靠着出門擺攤，她日賺4000塊 ，買二手奧迪讓不少人豔羨。還有山東濟南小夥子張永剛，也被媒體紛紛報道，每天擺地攤就能收入4萬塊。這些動輒收入成千上萬的新聞，很誇張。但地攤這門生意真的有這麼好賺麼？

今年27歲的羊羊，是成都第一批「轉行」擺攤的人，3月份火鍋店倒閉後，他就收拾好鍋碗瓢盆上街打拼。擺攤競爭激烈，從最初兩個人，羊羊眼睜睜看着一條街冒出十幾個攤主，有人開寶馬、保時捷來賣兔頭，有小姑娘擺四天就不見了…….

歷時兩個月，第一天只賣30塊，現在他3個小時賣出1100塊，幹掉一條街4個對手後，我去討教了如何成為 「攤王」秘籍。

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擺地攤前 他是個日入1萬的老闆

走在成都二十四城某條街上，你能第一眼認出羊羊的攤子。螢光招牌，旁邊放把結他，桌上整潔乾淨，兩個大保鮮盒裝着鮮亮的檸檬雞爪，讓人忍不住口水直泛。攤前小夥子同樣吸引人，一米七的個兒無論何時都站得筆直，盯著路人開口就吆喝「美女，來份雞 jio（爪）嘛」。

擺攤才兩個月不到，現在羊羊每天只要賣2小時就賺出別人1天的營業額，連隔壁攤子都開始光顧他。很難想像，這個「嚇跑」了整條街上四家競爭對手的男生，今年疫情前，還是一個日入1萬的火鍋店老闆。

去年9月，羊羊在曹家巷開了一家火鍋店，地段、人流都不錯，店裏15張桌子常常坐滿人。生意最紅火時，他還愛抱着結他在大堂唱上一曲，讓不少人以為這個愛玩、愛鬧的小夥子是駐唱歌手。結果不到半年，因為疫情，店裏持續沒客人，加上房東不肯降租，3月底火鍋店徹底開不下去了。不光是羊羊失業，他周圍開民宿、做教育行業的朋友都沒能倖免，關店跑去上班。

當過5年空軍的羊羊從沒上過班，部隊養成的習慣，也讓他不會去「等」。看著店舖被搬空，這個昔日老闆發了一條朋友圈：「所有的倔強，不是因為怕，而是因為自己覺得還沒走到最後」。來不及消沉，他的第一反應還是做生意，「最好低成本，快速運作，快速回本」。3月15日成都市政開放擺攤，羊羊決定先去試一試……

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九十年代擺攤還叫「練攤」。有拼勁的上一輩從小買賣做起，賣服裝、賣光碟、賣書籍……鍛鍊出強大社會實戰能力，積累下第一筆原始財富。永遠不要小看那些小小的攤位，那些站在人群裏拼命吆喝的人，或許會擁有你無法預料的未來。

馬雲擺攤養活翻譯社，柳傳志蹬三輪賣旱冰鞋、海底撈張勇擺攤賣麻辣燙……這些行業大佬，大多白手起家。能從小小地攤走向成功的人，是靠日積月累堅持和智慧，絕不是支個攤那麼簡單。

當擺攤成為全民話題，網絡上段子不斷。很多人三分鐘熱度，或者只想蹭個熱點。避開紛繁熱鬧再去看羊羊這樣的攤主，反而能看見一個更踏實、勤懇年輕人的模樣。無論時代如何變化，放下身板，緩緩扛起生活，這樣的人總是令人敬佩。

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