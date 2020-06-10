中國國務院為產業鏈供應鏈重構開路　力挺外貿企業開拓國內市場

新型冠狀病毒肺炎疫情的全球蔓延給中國製造業出口帶來壓力，為此中國給外貿企業開拓國內市場開了「綠燈」。

中國國務院總理李克強周二（9日）主持召開國務院常務會議，確定新增財政資金直接惠企利民的特殊轉移支付機制；部署支援適銷對路出口商品開拓國內市場，幫扶外貿企業渡難關。

會議指出，做好「六穩」工作、落實「六保」任務，是今年政府的重要工作，刻不容緩。

會議確定，為幫扶涉及近2億人就業的外貿企業紓困發展，在鼓勵企業拓展國際市場同時，支援適銷對路的出口產品開拓國內市場。簡化內銷認證和辦稅程式。支持電商平臺、大型商業企業等開展外貿產品內銷活動。鼓勵金融機構加大信貸支持。

新冠肺炎在全球蔓延之際，中國出口貿易復甦緩慢。（新華社）

《經濟參考報》報道，中國商務部研究院副研究員龐超然表示，相對於大型外貿企業，中小外貿企業綜合實力不強、現金儲備不多、市場地位不高，更容易受到疫情影響和衝擊。「通過進一步出臺措施，通過發展跨境電商等外貿新業態，幫助企業降低制度性交易成本，支援中小企業積極拓展國際市場空間，多措並舉，形成政策合力，將切實幫助中小外貿企業持續健康發展。」

《南方網》早前的分析文章指出，多措並舉不遺餘力穩定外資，顯示出中國穩定全球供應鏈產業鏈擔當。中國在全球產業鏈和供應鏈中居於重要地位，處於雙循環的重要節點位置，不僅連接發達國家而且連接發展中國家，是雙環流的中心樞紐。新冠肺炎疫情世界大流行，給全球產業鏈供應鏈造成巨大沖擊，中國在加快復工復產、全面恢復經濟的同時，特別注重穩外貿、穩外資，有力有效防止國際產業鏈供應鏈斷裂，正體現出全球化時代命運與共的大國擔當。中國促進外貿穩定、暢通國際物流的努力，同時也給自身經濟的恢復發展創造了更多可能、提供了更大動力。

《中國經濟導報》周二報道，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲認為，穩外貿是保障產業鏈、供應鏈、服務鏈的穩定底線。陳文玲認為，疫情很可能會倒逼中國的產業鏈供應鏈重構，而重構的主動權大部分在中國。「中國製造業產值佔全球製造業產值的30%左右，產業鏈中龍頭企業絕大部分在中國。儘管一些高端核心零部件在美國、英國、德國、日本、韓國等國，但是中國企業正在加快轉型升級補短板，爭取主動權。未來的產業鏈重構，大部分主動權在中國一邊，產業鏈供應鏈重構和穩外貿相結合，可以幫助我們度過難關。」