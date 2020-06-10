港元再遭大淡友Kyle Bass狙擊　組基金以200倍槓桿攻港元看淡期權

不時發表看淡中港前景﹑並聲稱沽空港元的海曼資本（Hayman Capital）創辦人Kyle Bass，再度出手狙擊港元。據《彭博》報道，Bass已籌組基金，並以200倍的槓桿買入看淡港元期權，以獲取豐厚投資回報，若押錯注其客戶將會損失所有本金。

報道指出Bass看淡港元前景，預料港元在未來18個月與美元脫鈎。最新籌組的基金以200倍槓桿方式，押注港元期權。

報道指出，基金向投資者指出，若港元貶值40%，投資者可獲64倍回報；若在未來18個月聯繫匯率制度仍健在，基金便會損失所有資金。

本港社會不悉成Kyle Bass狙擊港元的理據。（資料圖片）

未有透露狙擊港元基金規模

至於Bass籌組的資金規模多大？報道則指出不知悉Bass已籌組的資金規模多大，又指出該隻新基金將會管理客戶資金最少2年，並收取一筆過2%管理費；若最終基金回報率達100%，Bass從客戶收取的表現費由15%增至20%。

Bass在2008年金融危機爆前，成功預測美國樓市崩潰而聲名大燥。今次他看淡港元，與香港正發生反對中國政府的示威事件﹑自去年10月起香港出現社會不穩及暴力事件有關，加上中美關係升溫及新冠肺炎疫情等因素，均對港元聯繫匯率帶來壓力。

其實過往不少投資者，均曾試圖狙擊港元，Kyle Bass是其中之一，在去年其本人曾指出，港府提出修訂逃犯條例，引起社會不穩。

不過多年來，海外資者的狙擊港元行動並不成功，就算資深投資者索羅斯，在98年的行動最終功敗垂成。

財政司司長陳茂波多次指出，金管局有能力掉衛聯繫匯率制度。（張浩維攝）

財爺明言能捍衛聯匯制度

人大上月下旬宣布有關港區國安法莫案後，港元匯價轉弱，其中遠期匯價跌至7.83以下，已引起外界對資金是有流出香港的關注。可是近期多隻中概股回流至香港作第二上市，加上半年結及收取股息等因素，近期港匯轉強，多次觸及7.75強方兌換保證。金管局更自上周五起，8次承接美元沽盤，向市場注入港元。

同時據《彭博》數據顯示，目前港元期權投資者預期，明年港元兌美元跌至7.9水平機會率為6%，暫時而言Bass的狙擊港元計劃未必可以讓他們獲利。

政府及金管局亦連番指出有能力捍衛聯繫匯率制度，財政司司長陳茂波指出，香港擁有4,400億美元外匯儲備，同時金管局與人民銀行之間有美元與港元互換協議，有需要時可為香港提供美元流動性。