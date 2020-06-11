中國另闢蹊徑捨棄美澳　轉向進口阿根廷高粱

消息人士說法及航運數據顯示，中國已經加速自阿根廷進口高粱，在中國和澳洲及美國這兩大供應國存在貿易爭端之際，買家分散穀物進口來源。

根據兩名獲悉相關交易的消息人士，進口商至少訂了兩批阿根廷高粱船貨，預定7月運抵中國。

這次採購總計至少8萬噸，將把來自阿根廷的進口量提高至超過11萬噸，接近2019年全年該國對中國出口高粱數量。

路孚特Eikon的船運數據顯示，歐裡庇得斯希臘在阿根廷羅薩裡奧港裝載4萬噸高粱後，預定7月1日到達中國。

今年首4個月購入3.27萬噸阿根廷高粱

中國在2020年1月至4月向阿根廷購買了32,716噸高粱，2019年和2018年分別裝運了139,564噸和1,045噸。

「這可能還只是現貨交易，但這種趨勢也足夠引起關注了，中國進口商正在設法從其它地方進口穀物，」一位元消息人士說。由於事屬敏感，這位人士要求不透露身份。

此前，中國當局在經過18個月的調查後，於5月底宣佈對澳洲大麥課徵高額關稅。在飼料成分中大麥和高粱可以相互取代。

中美之間日益加劇的緊張關係，有可能破壞2020年1月簽署的第一階段貿易協議。根據該協議，中國承諾要增加購買包括高粱和大豆在內的美國農產品。

「最近貿易商已購買了大量美國高粱，但在目前的情勢下，每個人都更加謹慎，希望能有其他的供貨來源作為補充。」第二位元消息人士說道。