【剩女不負面】單身歧視並非亞洲獨有　卻是中國經濟奇跡的奧秘

2009年，美國記者玫瑰Roseann Lake來中國工作後，第一次聽說了「剩女」這個詞，她花了5年時間，採訪了上百位「剩女」，寫了一本書《單身時代》。 去年4月，這本書的中文版面世，登上暢銷榜首。為什麽大齡未婚女性說自己很快樂，卻總是沒人相信？「在中國，剩女正在擺脫負面的刻板印象，她們是一股使中國走向嶄新未來的強大力量。」 自述：玫瑰（Roseann Lake） 编辑：倪蒹葭／一条

上回講到：美國記者眼中的3個中國剩女 相親壓力大得要找出租男友？

中國剩女：影響世界的下一個強大力量

我第一次聽到「剩女」這個詞，是在來中國的第一個春節之後。

我2009年來到北京，在一個電視台做主持人。春節之後，我發現平時精力充沛的女同事們都顯得很沈默，一位女同事告訴我，因為過年吃喝的時候，談婚論嫁成了最重要的話題，她們是被催婚的重點對象，處於「剩女」的邊緣。

我非常驚訝。在我看來，我身邊的這些製作人、導演、編輯們都是很棒的女性，有才華、受過好的教育，能夠雙語交流。不僅是我同事，在我工作的地方——北京國貿，有很多這樣的女性，她們在工作中獨當一面，為什麽僅僅因為年齡大了、沒有結婚，就要用「剩女」這個醜陋的詞形容她們？

我決定更進一步去了解她們的處境。於是我從身邊同事開始，慢慢認識了數百名「中國剩女」，也去了中國的相親公園、家庭相親飯局，訪問各種各樣的人，包括人口學家、經濟學家、調查婚姻問題的私家偵探……

我漸漸發現，「剩女」在其他國家和文化中也能找到對應的詞，比如法國有「Catherinette」，日本把這樣的女性叫做「聖誕蛋糕」，意思是過了25號，就不會有人購買；韓國的「金小姐」，指的是30歲以上從未結過婚，受過大學教育，年薪高於平均水平的女性。

世界各國“剩女”的說法或代名詞。（一条提供）

有一次，我坐飛機從紐約飛往倫敦，和鄰座的肯尼亞女人聊起了「剩女」。她告訴我，她的部落把「剩女」稱呼為「Omusasusi」。肯尼亞有52個部落，每個部落雖然叫法不同，但都有表達類似含義的詞。讓部落首領感到不滿的是，近年來，有越來越多的肯尼亞女人推遲了結婚和生育的年齡，自願跨入「剩女」行列。

我原本只是想短暫停留北京，學些中文。卻因為研究「剩女」現象，在中國一待5年。研究過程中，我很為我接觸到的這些優秀的「剩女」們感佩，所以這本書的英文書名直譯過來就是：《中國剩女：影響世界的下一個強大力量》。

「剩女」是中國經濟奇跡的奧秘

清華大學心理學系系主任彭凱平博士告訴我說：

中國的經濟奇跡有兩個奧秘，第一個奧秘是農民工，第二個奧秘是受過教育的年輕女性。你可以去上海浦東開發區看一看，去北京的中央商務區看一看，那裏的國際公司70%的當地雇員都是年輕的中國女性。

用彭凱平的話說，自我實現像是一杯混合個人成長、事業、愛與尊重的美酒，全世界大約只有30%的人才能如願以償品味到它。在中國什麽人最接近這個目標？是年輕的未婚女性。

2010年，中國女性的勞動參與率高達68%，印度女性的勞動參與率只有28%，日本和韓國的這一數據接近，大約48%。

在中國，職業女性貢獻了GDP的41%，這一比例全世界最高。

2016年，北京超過紐約成為世界億萬富豪之都，原因就在於白手起家的中國億萬女富豪越來越多。如今全世界124名白手起家的女億萬富豪中，有93位是中國人，佔了2/3。

說女性處境是一個社會發展狀況的標桿，也許並不為過。事實證明，每當女性較大程度地掌控了自己的事業、經濟狀況和生育時機時，貧困、嬰兒死亡率、家庭暴力等問題都會得到緩解。

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正在覺醒的中國女性

據說中國有3000萬光棍，一開始我在想：他們都藏到哪裏去了？我是不是可以把他們介紹給我的「剩女」朋友？後來我才知道他們處在中國的偏遠地區。

單身女性和單身男性的產生原因不同，單身女性往往是有體面的工資，有自己的生活，不用依賴婚姻就能生活下去，但「光棍兒」產生的原因則是工資不高，沒有受到好的教育等等，很可憐，是完全不同的問題。

一個女性之所以成為「剩女」，一個主要原因就是她的學歷。統計數據表明，女性受教育程度越高，結婚年齡就越晚，生育數量也越少。根據中國社科院的調查，女性的文化程度每提高一檔，平均初婚年齡就增加一歲。

藍點代表男性比女性更多有大學學位的國家，紅點代表女性擁有更多大學學位的國家，從1970到2050年，可以看出紅點的增多，圖表由Albert Esteve, García-Román, Iñaki Permanyer製作，原始資料來自Wolfgang Lutz（一条提供）

在中國，受教育程度對女性婚姻狀況的影響，可能要大於美國。如今，美國女性和教育程度不如自己的男人結婚，並不少見。而美國男人對於約會學歷比他們高的女性，反而感到驕傲，他們會想：她漂亮、聰明，而且她選擇了我！

但是在中國，男人不太想「上娶」，女人也不大可能「下嫁」，再加上父母從中作梗，進一步降低了結婚比率。

有一些中國男人對婚姻仍然持有一種非常保守的想法，其中不乏一些受過高等教育的精英。一個35歲的中國投資銀行家告訴我說，中國男人希望妻子像原味酸奶，可以隨意調味。他自己的妻子就是「原味酸奶」，「並不精致，也沒有主見」，但是他喜歡她，「因為她容易控制」。

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其實，美國上個世紀五十年代的時候，主流意識形態也是男主外、女主內。後來經濟的發展促進了改變。尤其是2008年經濟危機，很多美國男人失業了，但做著教師、護士工作的美國女性，卻仍然有工作，這大大緩解了男人的壓力，男人們開始欣然接受女人比他們學歷高、賺錢多的狀況。

據我的觀察，中國也開始發生類似的改變了。在我的採訪中，男生越來越認可女性的社會價值。女生也開始越來越注重對方的有趣，而不是對方的收入，她們希望戀愛和婚姻能讓自己的生命更豐富。

亞洲國家中，中國「剩女」過得最好

中國不是唯一一個單身女性越來越多的國家。不過在亞洲國家中，我認為相比日本、韓國，中國「剩女」的處境其實最好。

在日本，目前35歲還沒有結婚的女性，三個人裏面就有一個。很多日本女性都接受了高等教育，也有正式工作，但是一旦結婚生子，就必須回歸家庭，在家裏相夫教子。

如果有誰想要繼續出來上班，把孩子放在托班或者幼兒園，周圍的人會覺得她不負責任，不是一個好母親。這種社會輿論壓力，造成了越來越多想在事業上有所追求的日本女性不得不選擇「被剩下」。

在韓國，25到29歲之間的韓國女性未婚率高達70%，到了39歲時，仍有近15%過著單身生活。

她們單身的原因和日本女性類似。也是因為結了婚，就必須辭職，當10年左右的家庭主婦，等到孩子差不多小學讀完了，再重返職場。

那個時候，她們已經40多歲了，中間十幾年的職場空白，只能幹一些工資比較低的工作。所以一旦韓國女性事業發展得比較好，工資不斷上調的時候，很多人寧願不結婚「被剩下」，也不願意進入傳統婚姻。

1985年-2010年亞洲地區接近30歲女性未婚情況（一条授權使用）

目前，日本和韓國都出現了生育率低、經濟發展緩慢的情況，高盛公司的研究結果表明，如果日本女性的就業率和日本男性相同，日本GDP就能增長13%。也許中國是看到了這些國家的問題，所以社會並不要求女性必須在家庭和事業中只選擇一個。

我在2018年聽說，中國要取消未婚女性生孩子的罰款。2019年3月，人大代表提議無條件為非婚生育的孩子上戶口。有些公司還為女性高管提供海外凍卵的福利。這些變化都說明了中國社會正在適應單身女性越來越多的情況。

最近我還看到一家媒體發文，《專家：沒結婚沒孩子的女性更快樂》。媒體會發出這樣的言論，我並不感到吃驚，這是一個積極的信號，說明「剩女」（leftover）不再是一個貶義詞。

如今，我覺得「剩女」不是一個完全負面的標籤，而是一種心態，相信自己有權利快樂，並且願意捍衛自己的快樂。哪怕有人認為她是在過一種不循規蹈矩、值得懷疑、悲慘的生活。

就這種意義來說，我們每個人的內心裏都有一個小小的「剩女」，如果你認真聽一聽這個聲音，好事也許就會發生。

單身時代（一条提供）

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