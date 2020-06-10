滙豐環球投資管理：看好中港台及南韓股市　電商醫療行業受惠疫情

滙豐環球投資管理亞太區投資總監及策略投資總監（股票）馬浩德表示，對中港台及南韓市場的看法正面，因防疫工作理想，經濟回復速度較快，估值相對便宜。

但他未正面回應國安法對港股的影響，僅指香港及環球市場都會面臨不明朗因素，除政治因素外，財政刺激政策、經營環境都要面對很大的不確定性，但同時也有不同利好因素，香港便受惠中概股回流上市，他整體對本港市場看法樂觀。

對於那個行業復甦較快，馬浩德指，醫療保健和設備、電商行業等明顯受惠疫情，但股價明顯向上，估值已經反映其正面前景，故機遇不大，反可留意一些過度折讓的行業，如汽車和機械業等。

內地經濟不會V型反彈

滙豐環球投資管理高級宏觀及投資策略師陳瑩若表示，中國經濟首季大幅收縮，隨著復工復產及需求回復，料第二季經濟將出現按季大幅正增長；但按年比較，不排除第二季或出現近乎輕微正增長，向好的趨勢將於第三季持續，但相信不會出現「V型」反彈。

她指，內地經濟前景要視乎就業市場復蘇情況、消費者是否願意外出消費、刺激經濟政策的效果，及環球經濟表現對中國外貿的影響而定，而過現時供應方面復蘇較快，員工已回到工作崗位，投資計劃亦重啟，線上消費復蘇亦較穩健。