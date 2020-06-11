美國稱越南膠合板疑似中國製造　展開反傾銷調查

美國6月10日表示，將對使用中國部件在越南組裝的硬木膠合板進行調查，以研判其是否規避了美國對中國實施的進口關稅，此舉可能導致對越南產品課徵類似的進口關稅。

《路透》報道，美國商務部表示，正在應硬木膠合板公平貿易聯盟的請求展開調查。該聯盟代表北卡羅萊納州和奧勒岡州的硬木膠合板生產商。

商務部表示，如果調查結果顯示越南生產商在規避現行反傾銷或反補貼稅，將指示美國海關官員開始對來自越南的膠合板收取保證金。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，中美關係或已降至冰點。（Reuters）

美國國際貿易委員會(ITC)在2017年12月認定，進口自中國的硬木膠合板對美國生產商構成損害，對這類產品實施五年進口關稅。

商務部已對進口自中國的硬木膠合板課徵反傾銷稅183.6%、反補貼稅最高194.9%，認定這些產品獲得補貼並在美國傾銷。商務部並稱，來自中國的進口額總計為11.2億美元。

美方數據顯示，針對中國產品的進口關稅生效後，2018年美國的硬木膠合板進口金額從2019的2,800萬美元大增至2.38億美元，之後在2019年翻倍至4.68億美元。中國產品進口則逐年下降，2017年為11.2億美元、2018年為1.43億美元、2019年為6,600萬美元。