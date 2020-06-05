【中美關係】新加坡總理李顯龍美媒撰文籲中美合作

新加坡總理李顯龍在美國《外交》雜誌上以「瀕危的亞洲世紀」（The Endangered Asian Century）為題撰文，說明亞洲國家在中美拉鋸之間面對的挑戰，並籲請兩國放下分歧，合作建立一個穩定和平的新國際秩序。

李顯龍對美國和中國關係的分析。他強調了美中關係對亞洲安全與繁榮的重要性。包括新加坡在內的大多數亞洲經濟體與這兩個國家都有密切關係，都不想被迫在兩者之間做出選擇。

美中兩國作出的戰略選擇，將塑造新興全球秩序的格局。大國競爭在所難免。但它們的合作能力才是對治國之道的真正考驗，它將決定人類在氣候變化、核擴散和傳染病傳播等全球問題上能否取得進展。

2019冠狀病毒大流行清楚地提醒人們，各國攜手合作是多麼重要。疾病不受國界限制，人們迫切需要國際合作來控制這場流行病，並減少對全球經濟的損害。即使美中關係大好，對冠病採取集體應對措施，都將是一個巨大的挑戰。

與此同時，亞洲國家正為對抗冠病，以及克服改善人民生活，創造一個更安全、更繁榮的區域的其他諸多難題，而忙得不可開交。它們的成功，以及亞洲世紀的實現，將在很大程度上取決於美中兩國能否戰勝分歧，建立互信，為維護穩定與和平的國際秩序作出建設性的努力。這是這個時代所面臨的一個重大問題。