料航空業今年或虧損840億美元　IATA：是史上最差一年

受新冠肺炎疫情影響，國際航空運輸協會（IATA）預計全球航空公司收入有機會從由8,380億元（美元‧下同）跌至4,190億元。今年將虧損高達840億元，成為史上最差一年。IATA又預計明年虧損仍達158億元。

IATA理事長兼首席執行官朱尼亞克（Alexandre de Juniac)）指，今年航空業每日的損失約增加2.3億元。他又預期，除今年競爭將更加激烈外，明年各航空公司年財務狀況或仍脆弱。

IATA警告，由於客流量難以恢復，航空公司為爭取業務而大幅減價，預計明年行業虧損158億元，2020至2021年合併損失金額或達到約1,000億元。

料貨運業務達1110億元

航空公司減價或會刺激航空營收。他表示，此舉或將吸引旅客再度飛航，成為強烈的激勵因素。IATA預估明年年營收將上升至5,980億元。雖然，明年客流量或上升至33.8億人次，比今年預計的22.5億人次為高，仍比2019年水平下降超過25%。

貨運方面，IATA指，貨運業務帶來了一定程度的緩解，由於大規模停飛使得價格預計將上漲超過30%，有助營收達到創紀錄的1,110億元。但貨運在整體業務中所佔的比例仍相對較小。