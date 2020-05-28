IATA料今年底時　航空業總債務增至5500億美元

環球航空業受到新冠肺炎疫情沈重打擊，多家航空公司尋求財政援助。國際航空運輸協會（IATA）報告預測，至今年底時全球航空業債務將高達5,500億元（美元‧下同），較年初增加28%。

當中包括670億元新債務，分別為500億元政府貸款﹑50億元遞延稅款，及120億元貸款擔保。

各國政府承諾向航空業提供總共1,230億元財政援助，相當於去年航空業的14%，除670億元須償還款項外，餘額分別為348億元工資補貼﹑115億元股權融資﹑97億元為稅收減免或補貼。

IATA行政總裁Alexandre de Juniac指出，政府出手援助讓行業得以維持，下一個挑戰是避免讓航空公司在負債情況下深陷泥沼；又指出政府援助佔航空公司新增債務一半，可是淨增產增幅不足1成，徹底改變行業財政狀況。為償還債務，航空公司需要更長時復甦。

他又指出疫情實施的措施讓營運成本增加，同時航空公司需將固定成本分攤到旅客身上。

美航CEO稱公司無意申請破產

此外美國航空行政總柏克表示，不認同波音行政總裁卡爾霍恩者前的預測，當時對方稱，疫情爆發或導致有航空公司會申請破產保護；又指出近期訂票情況已有改善。

他明言公司無意申請破產，亦不預期有美國主要航空公司會申請破產。

不過他指出，在周一陣亡將士紀念日，公司航班數目只是正常情況下2成；預料明年夏天，美國航空業規模較之前縮減10%王20%，整體復甦步伐要視乎疫情變化。