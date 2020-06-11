去年末季移民提取強積金按年飆46%　TVC至今年3月總供款額17億

強制性公積金計劃管理局總經理（研究及統計）李子成表示，去年第4季永久離開香港為理由而提取的強積金款項達14.35億港元（下同），比2018年第4季的9.82億元，增加46%。被問到有關金額大幅增加原因，積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，搜集數據時並無再深究永久離港原因，而移居內地的人士亦計算在內。

積金局亦公布可扣稅自願性供款（TVC）2019/20年度數據，去年底已開設的TVC帳戶有38,175個，截至今年3月底，當中35,800個TVC帳戶有供款，總供款額達17.06億元，已接收TVC供款帳戶的平均供款額為4.8萬元，相較政府提供的可扣稅上限6萬元，鄭形容有關人士以此作為扣稅「都用得幾盡」。

今年3月，即2019至20課稅年度結束前的最後一個月，TVC的新開設帳戶和供款額雙雙破了過去一年的單月升幅紀錄，新開設帳戶有接近1萬個，供款額達5.87億元，佔該月的總供款額8.3%。

局方指，TVC較受中高收入人士歡迎，有TVC供款的帳戶持有人月入組別分布當中，以月入7萬元或以上人士佔最多，達38%，其次是月入4萬元至少於7萬元人士，佔27%。年齡群組方面，50至64歲人士佔TVC總供款人數49%，其次是40至49歲人士，佔比27%。作一次性供款的帳戶有1.73萬個，涉款9.55億元，佔總供款額的56%。目前市面上共有21個提供TVC的強積金計劃，佔所有強積金計劃的75%。

積金局同時公布今年首季強積金計劃統計摘要，鄭表示，今年3月底強積金總資產值為8,678億元，年率化回報為2.6%；4月底總資產值增至約9,100億元，年率化回報3.2%；而5月底總資產值更升至9,275億元，可見隨着疫情紓緩、市況漸趨穩定，實際總資產值會上升。

俗稱「懶人基金」的強積金「預設投資策略」（DIS），「核心累積基金」自DIS實施以來年率化回報（2017年4月至今年4月）有4%，跑贏「混合資產基金」（41%至60%股票）的2.7%。「65歲後基金」年率化回報4.1%，亦跑贏「混合資產基金」（21%至40%股票）的2.4%。

「懶人基金」收費檢討工作仍在進行。（資料圖片）

鄭恩賜表示，今年下半年的市況波動，然而強積金計劃是長線投資，投資者毋須為此操心，亦不要因短期波動而盲目跟風，DIS收費檢討工作仍在進行，完成檢討後會向公眾交代。

另外，積金局早前放寬強積金可投資於REITs的比例及市場數目安排。鄭恩賜稱，據局方理解，業界會因應情況而向市場推出包含REITs投資的基金，相信業界需要時間做推展工作。