【MPF】強積金半年間大蝕怎止血？　3大原則助檢討及調整策略

不少打工仔認為向強積金供款等於「倒錢落海」，加上有強積金顧問公司表示，年初至今每人強積金平均蝕16723元，更令打工仔管理強積金的意欲下降。不過，將強積金置之不理並非明智之舉。MPF專家梁世傑指，打工仔應定期檢討強積金，並按風險及資產等因素調整，以盡用強積金長處。 文：梁世傑

MPF專家梁世傑指，好好管理強積金會縮減自己對強積金的認知誤差。（資料圖片）

大家會定期向強積金計劃作出供款，那麼，大家有沒有定期對強積金進行檢討？檢討的內容又是什麼？檢討後又需要有什麼操作？本文為你一一細數。

檢討強積金3大原則：（按圖了解）

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1. 按時間進行檢討

強積金最常見的檢討是按時間而進行，例如一年一次的檢討間距，是強積金業界的共識，亦是積金局所提倡的。

一年一次的檢討是對強積金完全沒有興趣的人士而訂，希望他們養成理財習慣。檢討內容應先由檢視僱主及僱員的供款情況開始，甚至了解過往實際發生的供款日期，看看與僱主所提供的強積金供款記錄有否差異。

接著是要檢討資產回報，最簡單的是看看資產是否高於過往一年的供款總和，即是有沒有正回報，之後亦可以參考積金局的統計資料，或者是坊間的強積金指數，與自己的回報對比一下，以了解自己的回報是否跑贏大市。

通常強積金的投資策略都涉及re-balancing（再配置），如果是一年一次檢討，便於檢討時執行再配置。再配置指調撥資產還原預定的資產比例，例如預定了「50%股：50%債」的資產比例，但於檢討時強積金戶口因市況而出現40%股：60%債的情況，那麼便賣出10%債，買入10%股，令資產比例還原預定的50%股：50%債。

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2. 按風險進行檢討

除了按時間進行檢討，大多數人都忽視了亦要按風險進行檢討。風險可分為自身風險和外間風險，自身風險首要的是檢討自己的風險承受能力；外間風險集中於成份基金。

先談一談自身風險。年齡及距離退休的年期是檢討自身風險的重要指標，一般來說，距離退休的年期愈近，就愈需要一些穩陣的、價格變化不大的資產，例如強積金內的保守基金、債券基金等等。

另外亦可以考慮強積金佔自身退休資產的比重，如果強積金以外的退休資產以銀行港元定期為主，十分保守的話，那麼，強積金可適量持有一些股票基金，平衡一下風險。畢竟，香港人擁有全球最長的壽命，退休後還有幾十年的生活，退休資產的風險水平不宜太低，令回報不足，退休資產過早用完。

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3. 按資產進行檢討

外間風險涉及成份基金，強積金給人一個錯覺是年年如是，沒什麼變化。事實上，強積金計劃經常加減成份基金，計劃之間又不時出現收購合併，基金架構及基金經理亦經常出現改變。

成份基金的投資目標與及投資比重亦經常更改，基金收費亦會因基金架構的變化而下降。另外，保證基金的保證回報也會出現更新，目標年期基金亦會因為到達目標年期而併入其他成份基金。

當強積金資產出現了這些變化，便應該進行檢討，以評估這些變化對自己投資策略的影響。不要假設這些資產變化一定對自己有利，例如成份基金的減少和保證基金的保證回報調整很可能會直接影響自己的資產配置。

總結

對強積金進行檢討是財務自理的重要一環，好好管理強積金會縮減自己對強積金的認知誤差，深入認識強積金更會懂得如何盡用強積金長處，增加退休儲蓄。

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