英國4月GDP創紀錄萎縮20.4%　經濟嚴重萎縮

新型冠狀病毒肺炎疫情對英國經濟造成嚴重打擊，4月GDP創紀錄萎縮20.4%。

英國國家統計局今日發佈的數據顯示，英國4月國內生產總值（GDP）按月萎縮20.4%，創紀錄最大月度降幅，遠超3月份5.8%的降幅。

英國自3月23日開始實施全面封鎖，4月份是實施封鎖措施後的首個整月。數據顯示，截至4月的三個月，英國經濟萎縮了10.4%。

英國經濟復甦的動力嚴重不足。圖為3月15日，在英國倫敦的一家超市內，顧客搶購物資。（新華社）

英國國家統計局負責經濟統計數據的副局長表示：「幾乎所有的經濟領域都受到了衝擊，酒吧、教育、衛生和汽車銷售都為這一歷史性的下降做出了最大的貢獻。」

有機構評英國4月GDP數據稱，英國4月GDP月率錄得-20.4%，創下紀錄最大跌幅，因企業和僱員受新冠肺炎疫情的封鎖措施的影響。這些嚴峻的數據可能標誌著病毒對經濟造成的破壞達到了最嚴重的程度，經濟萎縮將引發更強烈的呼聲，要求政府推進放寬對衰退行業限制的計劃。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月10日宣佈解除疫情封鎖的相關措施。這是英國自疫情封鎖以來第三次宣佈放鬆封鎖，也是逐步「解封」幅度最大的一次。

此外，值得關注的是，新冠英國基因組學聯盟進行的研究表明，英國的疫情並非由單一一位「零號病人」引起，而是存在至少1,300個不同的源頭。研究還發現，英國最初的新冠肺炎病例大多來自歐洲國家，直接來自中國的不到0.1%。