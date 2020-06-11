蓬佩奧斥中方脅迫英國允許華為參與5G　中國使館：公道自在人心

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月9日發表聲明表示，美國和盟友以及夥伴站在一起，對抗中國共產黨脅迫的欺淩手段，中國駐英國大使館6月11日反擊稱，中方一貫主張互不干涉內政的基本原則，中國從來不脅迫誰，也不怕誰的脅迫，使館發言人又稱「公道自在人心」。

中國駐英國大使館網站6月11日發布文章《駐英國使館發言人就美國國務卿聲明答記者問》，內容提到有記者問道「蓬佩奧發聲明和Twitter稱，中國用經濟利益脅迫英國，美國願與盟友站在一起，反對中國的脅迫。請問中國大使館對此有何評論？」

使館發言人回答說「今年是中英關係『黃金時代』五週年，中英關係正站在新的起點上。中英兩國都是聯合國安理會常任理事國，都是具有全球影響的大國，都肩負着維護世界和平與發展的重任。中英兩國都支持多邊主義，反對單邊主義；都倡導自由貿易，反對保護主義；都主張開放包容，反對以鄰為壑；都致力合作共贏，反對『本國優先』。中英加強合作，不僅惠及兩國，也有利於世界。」

蓬佩奧斥中國脅迫英國允許華為參與5G，圖為華為在北京的專門店，攝於2020年5月18日（路透社）

發言人又提到「中方一貫主張，國與國之間發展關係應該秉持相互尊重、平等互利、互不干涉內政的基本原則。中國從來不脅迫誰，也不怕誰的脅迫。中國有一句話，公道自在人心，世界上究竟哪個國家經常對其他國家脅迫施壓、公然干涉別國內政、甚至顛覆他國合法政府，大家都心知肚明。」

發言人稱，「我們相信，在『後疫情時代』和『後脱歐時代』，中英關係一定會變得更加強勁，兩國合作將更加廣泛，兩國人民的友誼將更加深厚。」

中國外交部發言人華春瑩此前一天6月10日在例行記者會上，亦就蓬佩奧言論的問題做出回應說，她稱「在美方一些人看來，可能世界上只有兩種人，如果不是聽美國的話，跟美國一起攻擊中國，那就一定是受到了中國的脅迫。這種看法實在是狹隘和可笑。大家都知道，這個世界上『萬物並育而不相害，道並行而不相悖。』各國、各方、各人都有權根據事情本身的是非曲直來做出獨立的判斷，並且採取符合自身利益的行動。」

蓬佩奧斥中國脅迫英國允許華為參與5G

蓬佩奧6月9日發表聲明稱，美國和盟友以及夥伴會站在一起，對抗中國共產黨脅迫的欺淩手段。他提到，北京據報要求倫敦容許華為參與5G網絡建設，否則將懲罰滙豐銀行，並指有關威脅是中共欺淩手段的最新例子。