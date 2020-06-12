駿隆：5月強積金每人平均賺842元　混合資產基金指數表現佳

駿隆表示，截至5月31日，月內強積金每人平均賺842港元，年初至今人均蝕13,987港元。

截至5月31日，駿隆強積金綜合指數上升1點（+0.4%），報215點。三大主要指數中，只有股票基金指數下跌，跌2點 （-0.6%），報281點；混合資產基金指數升3點（+1.7%），報208點；固定收益基金指數維持於126點。

駿隆表示，受疫情及封城影響，全球央行及政府均採取大規模量寬及補貼經濟政策，美聯儲與歐央行資產負債表大幅擴張至7.2及6.4萬億美元，環球市場持續極端波動。近期不同地區局部放寬隔離措施，疫情亦沒有出現第二波惡化情況，故5月份出現不同程度反彈，收復年初至今部分跌幅。

5月份混合資產基金指數於3大指數中表現最佳，表現同時間勝過股票基金指數及固定收益基金指數，屬於較罕有的情況。此現象是由於歐美日股市表現遠比港股為佳，而混合資產中的歐美日股票權重又遠較股票基金為高。

5月份強積金總資產較上月微升，總值9,275億港元。疫情令市場避險情緒持續高漲，強積金資產亦由高風險流向低風險；5月份單月股票資產錄得5億港元淨流出，混合資產淨流出達11億港元。

長線可納新經濟及藥業板塊比重高股票基金

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及政府補經濟措施將持續，無視經濟下行，失業數據飆升及中美關係惡化跡象。新經濟及藥業板塊持續強勢。債券價格亦持續高企，長債出現輕微調整跡象。他續指，投資者要留意美國選情所引致的額外風險及中美關係惡化對周邊地區的影響，長線可根據自身風險承受能力分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高股票類別基金。