【新冠肺炎】CDC與美政府唱反調　倘病例回升美或再按經濟暫停鍵

儘管美國財政部長姆努欽（Steven Terner Mnuchin）表示，即使爆發第2波新冠肺炎（COVID-19）疫情，也不會再度封閉美國經濟。不過美國疾病管制暨預防中心（CDC）則表示，如果再來一波，則會暫停經濟運行。

據外媒報道，感染疾病副主任巴特勒（Jay Butler）警吿，如果美國病例顯著升高，各州或許有必要再度實施嚴格的社交距離措施。

他說，隨着小區逐步鬆綁防疫措施，並且逐步重啟經濟活動之際，也發生不同程度的小區感染，如果病例開始再度升高，特別是顯著上升，認清3月時實施的防疫努力或許必須再度落實，是十分重要的。

巴特勒又指，重啟防疫措施將由當地政府，根據小區內疾病傳染的狀況來決定。他補充，大流行還沒結束，了解新冠肺炎疫情仍在各地居高不下的事實十分重要。

面對疫情給美國經濟帶來的影響，美國政府已醖釀多輪刺激政策，圖為3月27日，特朗普（Donald Trump）（右二）簽署2萬億美元經濟刺激法案。（AP）

路透社6月11日報道，姆努欽在美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)上說，他準備回到國會要求更多資金來支持經濟，但額外的資金將用於最需要的行業，包括酒店、餐廳、旅遊和娛樂公司。

姆努欽一直是特朗普（Donald Trump）政府談判救助計劃的關鍵人物，他表示，相信由於檢測改善、接觸者追蹤和醫院容量充足，某些地區的新冠病毒感染高峰可以得到解決。「我們不能再次讓經濟停擺。我認為，我們已經認識到，如果讓經濟停擺，就會造成更大的損害，而不僅僅是經濟上的損害。」他說。他補充稱，這還包括其他問題。姆努欽說，國會2020年批准的3萬億美元冠狀病毒救助支出，到目前為止只有約1.6萬億美元滲透到經濟中。

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